Grenko-sladki jubilej: nove pesmi ob 70-letnici Davida Bowieja

Ikonični glasbenik bi 8. januarja dopolnil 70 let

8. januar 2017 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan bi David Bowie praznoval 70. rojstni dan - namesto tega pa bomo že pojutrišnjem počastili prvo obletnico njegove nenadne smrti. Založba Columbia Records je ob tej priložnosti izdala še poslednje nove Bowiejeve pesmi; nastale so v istem obdobju kot material za sklepni album Blackstar.

EP No Plan prinaša tri nove skladbe: naslovno džezovsko elegijo No Plan, pesmi Killing a Little Time in When I Met You, poleg tega pa še singel z albuma Blackstar, Lazarus. Vse tri nove pesmi so bile del muzikala Lazarus in so v izvedbi igralcev izšle tudi na pripadajočem albumu, tokrat pa jih lahko slišimo tudi v Bowiejevi izvedbi.

Popolnoma nov pa je videospot za singel No Plan, ki ga je režiral Tom Hingston; v njem vidimo nočni prizor mimoidočih, ki se ustavljajo pred steno televizorjev v izložbi trgovine Newton Electrical (ime je referenca na Bowiejev lik iz filma Mož, ki je padel na zemljo).

Simbolika videa Lazarus ni bila namerna

Bowiejevemu jubileju na čast je BBC 2 včeraj tudi premierno predvajal dokumentarec David Bowie: The Last Five Years. Iz njega smo med drugimi izvedeli, da si umetnik albuma Blackstar ni zamislil kot labodjega speva in slovesa od oboževalcev. Da bo za rakom umrl, je vedel samo zadnje tri mesece svojega življenja - z diagnozo je bil soočen prav med snemanjem videospota za singel Lazarus, katerega koncept je bil torej določen že prej. (Po pevčevi smrti se je simbolika videa, v katerem s prevezanimi očmi leži na bolniški postelji, na koncu pa se zadenjsko umakne v omaro, zdela zelo lahko razumljiva.)

Režiser videa Lazarus Johan Renck je za Guardian pred kratkim povedal: "David je rekel: 'Rad bi preprost video nastopa'. Takoj sem vskočil: 'Pesem je naslovljena Lazarus, bolje bo, če boš v postelji.' Sam sem videl svetopisemsko razsežnost ... nobene zveze ni imelo s tem, da je bil bolan. To sem izvedel šele pozneje, v tednu, ko smo snemali, ko nam je povedal, da je vsega konec - da so zdravniki prenehali terapijo in da je bolezen zmagala."

Umetnik kljub temu vse do konca ni izgubil upanja in želje po ustvarjanju. Ivo Van Hoe, režiser muzikala Lazarus, v dokumentarcu razkrije: "Absolutno prepričan sem, da se je boril proti smrti in da je hotel nadaljevati in nadaljevati. Ko smo po premieri sedeli v zaodrju, je rekel: 'Začnimo zdaj naslednjega, nadaljevanje Lazarusa.'"

Dokumentarec David Bowie: The Last Five Years je režiral Francis Whately, ki je pred tem podpisal že film David Bowie: Five Years (2003). Pred trinajstimi leti se je v prvem dokumentarcu osredotočil na najplodnejša leta v Bowiejevi karieri, na obdobje med letoma 1971 in 1983.

"Še vedno ne vem, ali je začel Blackstar ustvarjati, preden je izvedel, da je bolan, ali pozneje," o svojem portretirancu razmišlja Whately. "Ljudje si tako zelo želijo, da bi bil Blackstar poslovilno darilo, ki ga je namenil svetu, ko je vedel, da umira. Mislim pa, da je to preveč poenostavljeno razmišljanje. Več dvoumnosti, kot so jih ljudje pripravljeni priznati, je. Mislim, da ni vedel, da bo umrl."

David Bowie je umrl 10. januarja lani, dva dneva po svojem 69. rojstnem dnevu in sočasnem izidu (nenapovedanega) poslednjega albuma Blackstar.

"Mislim, da bi vsi radi slišali, da je na snemanje Blackstara prihajal grozno bolan, ampak mislim, da ni bil. Nekateri glasbeniki v bendu sploh niso vedeli, da je kaj narobe. Zdaj vsi vemo, da je bil bolan, da je prestajal terapijo, ampak to sploh ni imelo vpliva na njegovo produktivnost," pojasnjuje Whately, ki je glasbenika poznal 20 let, pa čeprav sta si pretežno pošiljala le priporočila za branje in podobno.

A. J.