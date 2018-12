Izbiramo pesmi, ki nas bodo predstavljale v prvi Pesmarici EU

Slovenci izbiramo šest pesmi

7. december 2018 ob 08:45

Ljubljana

"Pesmarica EU s tem, ko ponuja priložnost državam EU, da svoje barvite glasbene kosce prinesejo v skupni evropski kulturni mozaik, krepi temeljne evropske vrednote vzajemnega spoštovanja, kulturne in jezikovne raznolikosti ter skrbi za ohranjanje kulturne dediščine," je prepričan urednik Pesmarice EU za Slovenijo Dušan Bavdek z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.

Od danes pa do 7. januarja lahko Slovenci izbiramo šest pesmi, ki nas bodo predstavljale v prvi Pesmarici EU, kar bomo lahko storili kot 22. narod od 27 v EU. Slovenski študenti, visokošolski učitelji glasbe, skladatelji in člani pevskih zborov so v ta namen pripravili seznam 60 pesmi, razdeljenih v šest tematskih kategorij. Te so osnovali na podlagi predlogov dirigentov, vodij pevskih zborov in glasbenih zgodovinarjev s 17 konservatorijev v 14 državah članicah EU-ja.

Objava celotnega izbora čez leto dni

Kot so sporočili pobudniki pesmarice, je prvih 126 pesmi že znanih, izbralo jih je 37.000 ljudi iz 21 držav. Predlogi iz vseh 27 držav EU-ja pa bodo objavljeni decembra prihodnjega leta. Izbor, ki bo zajemal 162 pesmi, bo natisnjen tako v 24 izvirnih jezikih kot v angleškem prevodu.

Seznam, na katerem je mogoče oddati svoj glas, je objavljen na spletni strani The European Union Song Book.



Gre za prvi in neprimerljiv demokratični projekt, ki ga je začela neprofitna organizacija ter nima nikakršnih političnih in finančnih vezi z Brusljem, so prepričani pobudniki. Njegov ustanovitelj in predsednik Jeppe Marsling je, kot še piše v sporočilu za javnost, o motivih za iniciativo povedal: "Vseh 27 narodov Evropske Unije ve boleče malo o drug drugem! Naj bo deljenje nacionalnih pesemskih zakladov neposreden način za medsebojno spoznavanje."

Od Lipa zelenela je do Mačka Murija

Pesmi so tematsko razvršćene na ljubezenske, ljudske, religiozne in otroške, na pesmi o naravi in letnih časih ter na pesmi o svobodi in miru.

Med 60 slovenskimi pesmimi, ki so jih izbrali študenti, visokošolski učitelji Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, člani pevskih zborov pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in člani Društva slovenskih skladateljev, je mogoče izbirati tako med tradicionalnimi, kot so Lipa zelenela je, Glej zvezdice božje in Lisička je prav zvita zver, kot sodobnejšimi, med katerimi so Svobodno sonce, Dan ljubezni in Maček Muri.

Dušan Bavdek je glede navedenih slovenskih pesmi pojasnil, da pokrivajo različne žanre in obdobja - od relativno oddaljenih do sedanjosti - in izžarevajo slovenskega duha ter veliko ljubezen Slovencev do vokalne in zborovske glasbe.

P. G.