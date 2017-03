Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Z ustanovitvijo akademije je nemška prestolnica tako bogatejša za novo glasbeno dvorano, ki jo je zasnoval ameriški arhitekt Frank Gehry in so jo poimenovali po francoskem skladatelju, dirigentu, pianistu in publicistu Pierru Boulezu, ki je umrl lani. Načrtuje se, da bo dvorana, ki lahko sprejme za približno 680 poslušalcev, poleg nastopov študentov ponudila tudi siceršnji redni koncertni program. Foto: Frank Gehry Associates Skica Franka Gehryja, prvi zametek ideje za neklasično obliko ovalne dvorane. Foto: Frank Gehry Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jajčasta dvorana, ki orkester potisne med občinstvo

V Berlinu konec tedna vrata odpira nova koncertna dvorana

2. marec 2017 ob 16:05

Berlin - MMC RTV SLO

V nemški prestolnici bo konec tedna vrata odprla nova koncertna dvorana. Dvorana glasbene akademije Barenboim - Said, ki sprejme skoraj 700 poslušalcev, je bila zgrajena po načrtih svetovno znanega ameriškega arhitekta Franka Gehryja.

Poimenovali so jo po lani umrlem francoskem skladatelju in dirigentu Pierru Boulezu.

Glasbeno akademijo, namenjeno mladim glasbenikom iz Srednjega vzhoda, je leta 2015 ustanovil svetovno poznani izraelski dirigent in pianist Daniel Barenboim. Že leta 1999 pa sta skupaj s pokojnim akademikom Edwardom Saidom v Weimarju ustanovila orkester Zahodno-vzhodni divan in združila mlade arabske in izraelske glasbenike.

35-milijonski podvig

Kot piše na spletni strani akademije, je bilo načrtovanje dvorane Gehryjev prispevek k projektu, ki so ga podprli tudi nemška vlada in nekateri pomembni donatorji. Vlada je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA za gradnjo dvorane, ki je stala 35,1 milijona evrov, namenila 21,4 milijona evrov. Dvorano so začeli graditi leta 2014.

Orkester nič več na piedestalu daleč od občinstva

Gehry je zasnoval dvorano z ovalnim tlorisom in z njo prelomil s tradicionalno obliko koncertne dvorane, do katere je bil Boulez zelo kritičen. Glasbeniki bodo nameščeni v sredino prostora, s čimer je odpravljena ločnica med njimi in občinstvom. Za akustiko pa je poskrbel Japonec Yasuhisa Toyota, ki je med drugim imel na skrbi tudi akustiko pred kratkim odprte Filharmonije na Labi (Elbphilharmonie).

Na koncertih otvoritvenega konca tedna, ki ju bo dirigiral Barenboim, bo zazvenela glasba različnih obdobij. Slišati bo mogoče dela Schuberta, Mozarta, Bouleza in Jörga Widmanna.

A. J.