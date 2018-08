Karmina Šilec za leto dni na Harvard, Carmina Slovenica še naprej v negotovosti

Razvijala bo nov glasbeno-gledališki projekt

21. avgust 2018 ob 13:49

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Umetniška vodja zbora Carmina Slovenica Karmina Šilec septembra odhaja na enoletno rezidenco na ameriški univerzi Harvard, kjer bo na tamkajšnjem Inštitutu za napredne študije Radcliffe razvijala nov glasbeno-gledališki projekt.

Tudi v času svoje rezidence v ZDA bo ostala umetniška vodja mariborskega zbora Carmina Slovenica.

Ustvarjanje in izmenjava transformativnih idej

Inštitut za napredne študije Radcliffe, na katerega odhaja za eno leto, je center na Univerzi Harvard. Namenjen je ustvarjanju in izmenjavi transformativnih idej v vseh disciplinah – na področjih znanosti, družbenih ved, humanistike in umetnosti. Vsako leto povabi okoli 50 vodilnih znanstvenikov in umetnikov z vsega sveta v svoj rezidenčni program in tako spodbuja inovativna raziskovalna sodelovanja.

Kot izpostavljajo v Carmini Slovenici, je disciplinarna raznolikost vabljenih sodelavcev inštituta impresivna: od znanstvenikov, ki iščejo rešitve za pomanjkanje vode v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, do znanega dokumentarnega fotografa, avtorja ikoničnih fotografij sandinistov v Nikaragvi.

Priprava projektov, koncertov in predavanj

Med rezidenco sodelavci inštituta pripravijo predavanja in razstave, sodelujejo v interdisciplinarnih študijskih skupinah in z dodiplomskimi študenti Harvarda v raziskovalnem partnerstvu. Karmina Šilec bo tam po napovedih razvijala nov glasbeno-gledališki projekt in sodelovala z univerzitetno skupnostjo s pripravo projektov, koncertov in predavanj.

Glasba preživetja

Zadnji projekt Carmine Slovenice je bil VOGP Glasba preživetja, ki so ga premierno predstavili marca letos. Pred tem se je ta produkcijska hiša s sedežem v Mariboru znašla v negotovem položaju, saj je izpadla iz programskega razpisa ministrstva za kulturo za financiranje nevladnih ustvarjalcev v obdobju 2018–2021.

Odvisni od mariborske občine

"Ta odločitev posredno predstavlja izredno brutalno ukinjanje enega mednarodno najbolj prepoznavnih slovenskih umetniških programov. Posledica tega sklepa je katastrofalna, saj so do zdaj sredstva ministrstva za kulturo predstavljala ključni vir – 50 odstotkov vseh sredstev," je takrat izpostavila Karmina Šilec.

V tem trenutku se Šilčeva do prihodnosti Carmine Slovenice ne želi opredeljevati – vse je namreč odvisno od uspešnosti pri zbiranju finančnih sredstev, pri čemer so po umiku države zdaj odvisni predvsem od razpisov mariborske občine.

