Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Leta 1987 v Comptonu v Kaliforniji rojeni Kendrick Lamar (z rojstnim imenom Kendrick Duckworth) je postal prvi neklasični ali nedžezovski glasbenik, ki je prejel prestižno Pulitzerjevo nagrado. Foto: EPA Nagrado je Lamarju prinesel njegov šesti album Damn, ki je izšel lani pri založbi Top Dawg Entertainment. Foto: Discogs V zadnji skladbi albuma Damn je uporabljen sempl iz skladbe Ostavi trag jugoslovanske zasedbe September, o čemer je njen član Janez Bončina - Benč za MMC med drugim povedal: "Napisal sem jo za September in pristala je na albumu Zadnja avantura. Ob izrednem in svojem prvem aranžmaju Petra Ugrina je v uvodnih taktih zbora zapel tudi Peter Čare - basist Slovenskega okteta. Na albumu Majko Zemljo Tihomirja Popa Asanovića je pesem zapela Josipa Lisac." Foto: Discogs Sorodne novice Bruno Mars veliki zmagovalec opazno "moških" grammyjev Kendrick Lamar v Marvelovem svetu: v vlogi producenta glasbe za film Črni panter

Kendrick Lamar in njegova zgodovinska osvojitev Pulitzerjeve nagrade

Prvi neklasični ali nedžezovski glasbenik s pulitzerjem

17. april 2018 ob 11:17

New York - MMC RTV SLO

Ameriškega raperja Kendricka Lamarja, ki ga sicer slavijo tako kritiki kot poslušalci, so na včerajšnji podelitvi Pulitzerjevih nagrad nagradili v glasbeni kategoriji, s čimer je postal prvi neklasični ali nedžezovski glasbenik, ki se ponaša s to prestižno nagrado.

Pulitzerjeve nagrade, ki jih za izjemne novinarske dosežke vsakoletno podeljuje univerza Columbia v New Yorku, veljajo za najpomembnejše novinarske nagrade v ZDA. Poleg novinarskih podvigov pa nagrajujejo še na področju književnosti in glasbene kompozicije.

Odločitev Pulitzerjeve žirije, da to nagrado nameni Kendricku Lamarju lahko primerjamo z odločitvijo žirije Nobelove nagrade za literaturo, ki jo je leta 2016 namenila Bobu Dylanu, s čimer je postal prvi kantavtor z Nobelovo nagrado.

Portretiranje kompleksnosti afroameriške izkušnje

Kendricku Lamarju, ki se je kot Kendrick Duckworth rodil leta 1987 v Comptonu v Kaliforniji, je nagrado prinesel njegov kritiško čislani album Damn. Pulitzerjeva žirija je v obrazložitvi zapisala, da gre za izjemno umetniško delo, ki spretno portretira kompleksnost afroameriške izkušnje.

Damn, ki je izšel lani pod okriljem založbe Top Dawg Entertainment, je Lamarjev šesti album, z njim pa se je že v prvem tednu na lestvici Billboard zavihtel na vrh najbolje prodajanih albumov leta 2017. Sicer pa je Damn njegov tretji album, ki se je uvrstil na prvo mesto lestvice Billboard, prej mu je to uspelo že v letih 2015 in 2016 z albumoma To Pimp a Butterfly in Untitled Unmastered.

Mnogokratno nagrajena stvaritev

Album pa je glasbeniku prinesel sedem nominacij za nagrade grammy, domov pa je nato odnesel štiri lovorike, in sicer za najboljši raperski nastop, najboljši raperski nastop s pesmijo, najboljšo rapersko pesem in najboljši glasbeni video. Vse štiri grammyje je osvojil s skladbo Humble. Damn je bil med drugim nagrajen še z ameriško glasbeno nagrado za najbolj priljubljeni raperski oziroma hiphoperski album, hiphopersko nagrado BET za album leta in nagrado juno za mednarodni album leta.

Sicer pa je Lamar nedavno sodeloval pri produkciji celotnega albuma z glasbo za Marvelov film Črni panter, ki je prišel na velika platna sredi februarja in porušil rekorde na kinematografskih blagajnah.

Na albumu Damn svojo sled pustila tudi jugoslovanska zasedba September

Omenimo še, da je v zadnji skladbi na albumu Damn, ki je naslovljena z glasbenikovim pravim priimkom, torej Duckworth, uporabljen sempl iz skladbe Ostavi trag z albuma Zadnja avantura, ki ga je leta 1976 posnela jugoslovanska zasedba September. V skladbi igra tudi del orkestra takratne RTV Ljubljana.

"Založba Warner Bros. je prek Nike Records prišla v stik z nami," je pred letom dni o začetku sodelovanja za MMC povedal Janez Bončina - Benč. Sempl iz dotične skladbe pa je leto poprej uporabil že tudi irski raper Kojaque.

P. G.