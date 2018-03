Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Husseini je video objavil na začetku tega meseca in po njegovih besedah je že v prvi uri zbral več kot deset tisoč ogledov. Foto: Reuters Verske funkcionarje silijo v pretvarjanje, v hlinjenje določenega načina vedenja. Govorijo počasi. Kadar se premikajo, se premikajo, kot da so v smrtnih krčih, samo da bi dokazali, kako zelo poduhovljeni so. Sayed Hussein al Husseini Ljubitelj glasbe je zaradi svojega početja ostal brez štipendije in mesta v semenišču. Foto: Reuters Dodaj v

Klerik na klavirju pri tradicionalistih zaigral na napačne note

Nekatere konvencije v Libanonu so železne

27. marec 2018 ob 13:16

Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters

Mlad muslimanski klerik je bil prisiljen zapustiti semenišče v Libanonu zaradi toče kritik konservativcev, češ da so objave posnetkov njegovega igranja klasične glasbe na spletu "neprimerno vedenje" za svetega moža.

38-letni šiitski klerik Sayed Hussein al Husseini, ki je v prostem času amaterski pianist in pesnik, je posnetke svojega igranja na spletu objavljal, da bi zrahljal konvencionalno podobo tega, kdo so kleriki in s čim se v svojem prostem času ukvarjajo. A prizor moža v turbanu pred klaviaturo je bil za nekatere vseeno preveč radikalen, pa čeprav je izvajal samo umirjeno, klasično glasbo.

"Hotel sem pokazati, da verski študij ne bi smel biti odrezan od sveta, od ljudi in od drugih oblik študija," je pojasnil Husseini, ki ga je semenišče al Thaqalain izključilo in preklicalo njegovo štipendijo. (Ustanova za tiskovno agencijo Reuters primera ni hotela komentirati.)

"Žalitev za turban"

Ajatola Ali Sistani, najvišji šiitski vodja v Iraku, ki ga častijo tudi številni Libanonci, je v preteklosti že izjavil, da igranje klavirja in klasična glasba v islamu nista prepovedana. Husseini se je kljub temu znašel pod plazom ostrih kritik, češ da je bil njegov video "žalitev za turban".

"Sam sem ljubitelj glasbe in umetnosti," je na primer tvitnil uporabnik jouj_lebiiiiii. "A vseeno ne morem sprejeti prizora klerika v turbanu, ki nastopa pred ljudmi. Turban je svet in pravico imam do tega, da kritiziram."

Viralna uspešnica

Husseini je video objavil na začetku tega meseca in po njegovih besedah je že v prvi uri zbral več kot deset tisoč ogledov. Poleg svojih recitalov pogosto objavlja tudi avtorsko poezijo. V preteklosti je pisal besedila za organizacijo Hezbolah, v katerih opeva skupino in njene borce.

"Ljudjem se zdijo možje vere sveti, morda celo čudni - kot posamezniki, ki so nezmotljivi in ki jih nihče ne sme kritizirati," razmišlja Husseini, ki - s svojim mačkom Cezarjem - živi v južnem predmestju Bejruta. Sam se sicer ne strinja s pustim, suhoparnim imidžem klerikov. "Verske funkcionarje se sili v pretvarjanje, v hlinjenje določenega načina vedenja. Govorijo počasi. Kadar se premikajo, se premikajo, kot da so v smrtnih krčih, samo zato, da bi dokazali, kako zelo poduhovljeni so. To ljudje pričakujejo od njih."

A. J.