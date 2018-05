Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V zadnjem času je skupina SToP prepoznavna po povezovanju z drugimi umetniškimi zvrstmi - petjem, plesom, videom itd. S tem odkriva sinergijo umetniških polj in se zavestno odmika od izvedbe samo klasičnega tolkalnega programa. Foto: Spletna stran skupine/Tone Stojko Člani orkestra LAO so že v Sloveniji, kjer imajo pred koncertom čas za turistične oglede. Foto: Facebook/London Accordion Orchestra

Ko moči združijo londonski harmonikarji in slovenski tolkalci

V SF-ju koncert Londonskega harmonikarskega orkestra in Slovenskega tolkalnega projekta

6. maj 2018 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Slovenski filharmoniji bo nocoj skupen koncert Londonskega harmonikarskega orkestra in Slovenskega tolkalnega projekta - SToP. Londonski harmonikarski orkester ima za sabo že skoraj 20 let delovanja, tako kot SToP, ki jih je povabil k sodelovanju. Na koncertnem večeru se bosta zasedbi predstavili tako samostojno kot skupaj.

Program bo vseboval nova dela angleških skladateljev, filmsko glasbo, pa tudi delo slovenskega skladatelja Roka Goloba, so sporočili člani SToP.

Londonski harmonikarski orkester, ki se je prej imenoval Morleyjev harmonikarski orkester, je svojo pot začel leta 1999 z namenom, da bi promoviral britanske kompozicije za harmonikarske orkestre ter razvoj harmonikarjev. Orkester vodi dirigent Ian Watson, ki izbira predvsem nova dela, napisana posebej za orkester. Maja 2013 se je orkester predstavil na Svetovnem glasbenem festivalu v avstrijskem Innsbrucku. V letih 2014, 2015 in 2016 so gostili tuje harmonikarske orkestre, uvrščeni pa so bili tudi v koncertne serije Nacionalnega gledališča v Londonu.

Leta 2016 se je orkester drugič udeležil Svetovnega glasbenega festivala v Innsbrucku, kjer je osvojil drugo mesto v kategoriji zahtevnih orkestrov: glasbeniki so izvedli dela sodobnih britanskih skladateljev Matthewa Scotta, Stuarta Hancocka in Iana Watsona, napisana posebej zanje. Marca 2017 pa so pri založbi Sotones Records izdali nov album britanskih skladb.

SToP deluje od leta 1999. Akademske tolkalce je združila želja po kakovostnem komornem muziciranju ter raziskovanju novih tolkalnih zvokov. Svoje glasbeno in družbeno poslanstvo dopolnjujejo z izvajanjem pedagoških koncertov za mlade, organiziranjem seminarjev, festivala BumFest in spodbujanjem slovenskih skladateljev k pisanju glasbe za tolkala.

Skupino sestavljajo Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger in Dejan Tamše. Predstavili so se na številnih koncertnih odrih doma in na tujem: v Španiji, Italiji, Nemčiji, Avstriji, Črni gori, Litvi, Južni Koreji ter na Hrvaškem in Češkem.

V zadnjem času je skupina prepoznavna po povezovanju z drugimi umetniškimi zvrstmi - petjem, plesom, videom itd. S tem odkriva sinergijo umetniških polj in se zavestno odmika od izvedbe samo klasičnega tolkalnega programa. Leta 2013 je za svoje delo prejela Župančičevo nagrado, leta 2014 pa nagrado Prešernovega sklada.

A. J.