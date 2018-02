Koncert Freda Fritha, mojstra improvizacije na različnih permutacijah kitare

Drevišnji koncert angleškega glasbenika

20. februar 2018 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvi samostojni album Guitar Solos je Fred Frith izdal leta 1974 in si z njim utrl pot med najboljše improvizatorje ter dolga leta soustvarjal na newyorški subkulturni sceni, v zadnjem obdobju se posveča akademskemu delu, drevi pa prihaja v Ljubljano.

Kariera angleškega multiinstrumentalista in skladatelja Freda Fritha se razteza čez več kot štiri desetletja, ujeta pa je na več kot 400 albumih. Improvizator, ki glasbo izvaja predvsem na različnih permutacijah električne in akustične kitare, se je komponiranja naučil v različnih rockovskih zasedbah, začenši s Henry Cow leta 1968.

Več skupin, mnogo sodelovanj

Skozi leta je bil tudi član skupin Art Bears, Massacre in Skeleton Crew, sodeloval pa je z mnogo znanimi glasbeniki, kot so Robert Wyatt, Derek Bailey, John Zorn, Brian Eno in Mike Patton.

Ostaja zvest svojim koreninam v rocku in ljudski glasbi, medtem ko preučuje vplive, ki segajo od literarnih del Eduarda Galeana do umetniških instalacij Cornelie Parker. Piše sodobno glasbo za godalne kvartete in druge komorne zasedbe, kot so Ardittti Quartet, Bang On A Can in Ensemble Modern, ter nagrajevane filme, kot je dokumentarec Gambling, Gods and LSD Petra Mettlerja, so zapisali v Cankarjevem domu.

V epicentru ameriške eksperimentalne tradicije

Trenutno poučuje na oddelku za glasbo na Mills College v Oaklandu v Kaliforniji, ki je več kot 50 let znana kot epicenter ameriške eksperimentalne tradicije, ter na Akademiji za glasbo v Baslu v Švici. O njegovem delu je nastal glasbeni dokumentarec Step Across The Border.

Fred Frith se je v Sloveniji že predstavil v različnih zasedbah, od Skeleton Crew do Cosa Brave in v kvartetu Naked City Johna Zorna. V Klubu CD-ja bo nastopil drevi ob 20. uri v sklopu Cankarjevih torkov.

P. G.