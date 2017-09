Le en dan nas še loči od Damjanovičevega odgovora ministru glede razrešitve

Na obzorju konec sage v Slovenski filharmoniji

14. september 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Damjan Damjanovič, za zdaj še direktor Slovenske filharmonije, ki ima po ustanovitvenem aktu te institucije 30 dni časa, da se izjasni o razlogih za predčasno razrešitev, je v prejšnjem tednu odgovor ministru napovedal do petka, 15. septembra.

Damjanovič bo torej odgovor ministru za kulturo Tonetu Peršaku, ki je sprožil postopek njegove predčasne razrešitve s funkcije direktorja filharmonije, posredoval v petek.

Direktor filharmonije je za STA povedal, da do takrat ne daje izjav medijem, "za razliko od obeh svetov zavoda, ki sta predhodno tekla v medije, da bi vršila pritisk na ministra". Dokler odgovora ne bo prejel minister - rok za to se sicer izteče v nedeljo -, ne daje izjav, saj je napovedal, da bo to bo storil prihodnji teden.

Leto in pol burnega dogajanja v filharmoniji

Spomnimo, da sta nazadnje tako svet kot strokovni svet zavoda po skupni seji pojasnila svoje mnenje glede Peršakove namere, da direktor predčasno konča tretji mandat na čelu te glasbene ustanove. Oba sveta sta na skupni seji prejšnji teden presodila, da je dovolj razlogov za Damjanovičevo predčasno razrešitev. K oblikovanju predhodnega mnenja ju je sredi avgusta pozval minister, ki je tudi sprožil postopek.

Marjetica Mahne, predsednica sveta, je po seji pojasnila, da je ministrstvo poleg argumentov iz predloga za Damjanovičevo razrešitev, ki ga je novokonstituirani svet posredoval ministru junija letos, našlo še dodatne razloge za razrešitev. Andrej Petrač, predsednik strokovnega sveta, pa je povedal, da so samo še enkrat sprejeli tisto, kar so že sklenili in ministru poslali lanskega novembra.

Sicer se Damjanoviču tretji zaporedni mandat izteče oktobra prihodnje leto, v zadnjem letu in pol je bil večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo. Skupno sejo svetov, na kateri sta oblikovala mnenje o predčasni razrešitvi, je sicer označil za nezakonito in v neskladju z ustanovitvenim aktom filharmonije, na čelu katere je od leta 2003.

P. G.