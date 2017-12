Lela Soto "Sordera" ter njena mešanica romske glasbe in flamenka

Ekipa oddaje Naše poti: urednica večernega in nočnega programa 1. Programa Radia Slovenija, Darja Groznik, novinarka oddaje Monika Sandreli, redaktorica in voditeljica oddaje Enisa Brizani, novinar in voditelj oddaje Sandi Horvat. Foto: Radio Slovenija/Anže Buh