Lepota in dramatičnost posebne vrste: baročna glasba skozi prizmo današnjega časa

Festival baročne glasbe letos z glasbo italijanskih mojstrov

4. januar 2018 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čeprav lahko baročna glasba pogosto zapade v kliše, saj se stvari bolj ali manj dogajajo na enak način tako pri italijanskih kot tudi francoskih in nemških skladateljih, je zakladnica te glasbe vendarle tako velika, da je v njej mogoče najti kar koli: lepoto posebne vrste, bizarnost posebne vrste, dramatičnost posebne vrste.

Tako baročno glasbo opisuje Matej Šarc, umetniški vodja Filharmoničnega festivala baročne glasbe, ki se bo v tretji izdaji posvetil glasbi italijanskih mojstrov. Prav zaradi naštetega mu je sestavljanje programa v največji užitek. Ko se enkrat odloči za program, razlaga Šarc, poskuša na baročno glasbo gledati skozi perspektivo današnjega časa. Izvajalska praksa stare glasbe je namreč po njegovih besedah izjemno razvita: "Imamo lahko že občutek, da se določene interpretacije ukvarjajo bolj same s seboj, da bi bile novejše, drugačne od prejšnjih in na tak način tudi marketinško bolj zanimive, pri čemer imam v mislih predvsem bojno polje v tujini." Vendar se mu na to ni treba ozirati. Ob tem poudarja, da je namerno odstopanje od trendov lahko izjemno dobrodošlo, če je seveda prepričljivo, k čemur sam teži.

Historični inštrumenti s sodobnim zvenom

Na tak način se je lotil tudi italijanskega skladatelja Antonia Vivaldija, ki je z najbolj priljubljenimi skladbami, ki jih je napisal, ničkolikokrat preigrani skladatelj. Sam je posegel po vokalno-inštrumentalnem delu, ki v Sloveniji še ni bilo izvedeno in je v marsičem posebno. Vivaldijev oratorij Judita, zmagovalka nad Holofernovim barbarstvom, bo na festivalu zazvenel 11. januarja.

Kot je poudaril, bo izvedba precej avtentična, čeprav igrajo na sodobne in ne na historične inštrumente. Vendar pa bo med glasbili mogoče slišati tako baročne trobente kot baročne timpane, pa tudi nekaj specialnih inštrumentov, ki jih je Vivaldi uporabil za oratorij. Mednje denimo sodi chalumeau, prednik klarineta, ki je bil v Vivaldijevem času resnično priljubljen samo v Benetkah.

Vrsto dramatičnih arij za ženske glasove bo odpelo pet solistk - Barbara Kozelj, Diana Haller, Liesbeth Devos, Nika Gorič in Kamila Mazalova.

Trenutek za komorno glasbo

Kot je zdaj že običaj, bo drugi koncert namenjen komorni glasbi za manjše sestave. Na njem bodo člani Orkestra Slovenske filharmonije izvedli sonate dveh tipov, ki sta doma v Italiji - sonata da chiesa, ki jo zaznamuje poduhovljena glasba in več počasnih stavkov, ter sonata da camera, ki je namenjena zabavi in razvedrilu ter ima več hitrih stavkov.

Osem violinistk in violinistov

Festival se bo 26. januarja sklenil s koncertnimi skladbami za več solističnih inštrumentov hkrati. Koncert, ki so ga naslovili Concerto con molti strumenti, je namenjen v baroku zelo priljubljenemu žanru koncertnih skladb za več solističnih inštrumentov hkrati. V Vivaldijevem Koncertu za štiri violine, RV 580 in Bachovem Koncertu za tri violine, BWV 1064 se bo v solistični vlogi predstavilo kar osem violinistk in violinistov, članov Orkestra Slovenske filharmonije. Na tem koncertu bo Tomaž Sevšek na orglah izvedel tudi Bachovo priredbo Vivaldijevega Koncerta v a-molu, RV 522, festival pa bo izzvenel z Bachovo Suito št. 3 v D-duru, BWV 1068.

