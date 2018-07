Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Violinist Sergej Krilov, violončelist Aleksander Knjazev in pianist Nikolaj Luganski se bodo predstavili z deli Johannesa Brahmsa. Foto: Festival Ljubljana Dodaj v

Ljubljana Festival: Trije ruski virtuozi z glasbo Johannesa Brahmsa

Komorna glasbena zapuščina romantičnega nemškega skladatelja

31. julij 2018 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sklopu Ljubljana Festivala bodo nocoj nastopili trije uveljavljeni in nagrajeni ruski glasbeniki, ki redno nastopajo s priznanimi dirigenti največjih orkestrov. Violinskega virtuoza Sergeja Krilova in pianista Nikolaja Luganskega je slovensko občinstvo že imelo priložnost slišati, prvega leta 2016, drugega leto poprej. Tokrat prihajata v družbi violončelista Aleksandra Knjazeva.

Glasbeniki bodo v Slovenski filharmoniji poustvarili tri dela nemškega skladatelja in pianista Johannesa Brahmsa za klavirski trio.

Violinisti Sergej Krilov na Ljubljana festivalu nastopil že leta 2016, na koncertu Litovskega komornega orkestra. Tedaj je za program izbral Vivaldijevo delo Štirje letni časi in skladbe španskih skladateljev Pabla Sarasateja in Manuela de Falle, na koncertu pa nastopil kot dirigent in solist. Letos prihaja v klavirskem triu, ob violončelistu Aleksandru Knjazevu, ki je solist Orkestra Moskovske filharmonije in nosilec naziva častnega umetnike Rusije, ter pianistu Nikolaju Luganskemu, ki velja za enega vodilnih svetovnih interpretov klavirskega repertoarja. Tudi njega je pred tremi leti Ljubljana Festival že privabil na ljubljanski oder.

Na tokratnem koncertnem večeru bodo izvedli repertoar, posvečen komorni glasbeni zapuščini romantičnega nemškega skladatelja Johannesa Brahmsa; izvedli bodo Klavirski trio št. 3 v c-molu, op. 101; Klavirski trio št. 2 v C-duru, op. 87 in Klavirski trio št. 1 v H-duru, op. 8.

Koncert je bil sprva predviden v Viteški dvorani Križank, vendar so ga organizatorji predstavili v Slovensko filharmonijo.

M. K.