Rokia Traoré (1974) je ena najuspešnejših glasbenic Malija in tudi Zahodne Afrike, na koncertu v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo nastopila v spremstvu petih instrumentalistov in šestih pevk. Foto: EPA Traoréjeva je bila članica žirije na 68. filmskem festivalu v Cannesu. Tukaj je na posnetku z ameriškim filmarjem Ethanom Coenom, ki je tisto leto predsedoval žiriji, in s francosko igralko Sophie Marceau. Foto: EPA

Malijka Rokia Traoré s širokim naborom ne zgolj tradicionalnih godb

Koncert pevke in kitaristke iz Malija

21. november 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokia Traoré, ena najuspešnejših glasbenic Malija in tudi Zahodne Afrike, v Slovenijo prihaja s petimi instrumentalisti in šestimi pevkami, s katerimi bo na koncertu izvedla glasbeni del večžanrske trilogije Dream Mande, ki vključuje tradicionalne pesmi in priredbe francoskih šansonov.

Ob teh bo na koncertu v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) v okviru abonmaja Glasbe sveta mogoče slišati tudi njene avtorske pesmi. Pravzaprav pa se na to lokacijo vrača samo dva meseca po tem, ko je bila med tremi slavnostnimi govornicami na Evropski jazz konferenci, ki jo je gostila Ljubljana.

Odraščanje zunaj rodnega Malija

Rokia Traoré (1974) je zaradi očeta diplomata večino otroštva preživela zunaj Malija, med drugim v Alžiriji, Saudski Arabiji, Franciji in Belgiji. Kot pripadnica bambarov torej ni iz kaste griotov - kaste profesionalnih glasbenikov in izdelovalcev instrumentov - in se tako ni učila tradicionalnih griotskih pesmi: "Ko sem začela obiskovati učne ure glasbe, mi je bilo bolj naravno pisati besedila v francoščini in angleščini ter igrati na kitaro." V letu 1997 je sodelovala z najslavnejšim malijskim glasbenikom Alijem Farko Touréjem (1939-2006), kar je znatno prispevalo k njeni prepoznavnosti.

Spreminjanje malijske tradicije

Kot gostja ljubljanske konference je predstavila številne dejavnosti, predvsem Fundacijo Passerelle, šolo za mlade glasbenike v malijski prestolnici Bamaku. Tamkajšnje šolanje mladim omogoča, da zunaj t. i. sistema griotov pridobijo izobrazbo in uspejo. Ženski pevski zbor, ki jo bo spremljal na koncertu, izhaja prav iz te šole.

Izročilo griotov, prenešeno v sodobnost

Trilogija Dream Mande je projekt stkan na izročilu griotov, katerih pesmi in recitacije opevajo starodavno zgodovino prednikov in dejanja slavnih junakov. "Obenem sodoben projekt sledi neizogibnim modifikacijam zvrsti in lahko dopolnjuje staro formo z novimi koncepti, vizijo ali kontekstualiziranim pojmovanjem v nasprotju s tradicijo," pravi glasbenica in dodaja, da ji je v čast ustvarjati "eno najbolj čudovitih in izbranih glasb Afrike".

Skozi kariero je posnela šest albumov, prejela več nagrad in priznanj – med drugim tudi BBC-jevo nagrado, priznanje francoskega ministrstva za kulturo in nagrado glasbene publikacije Songlines. Pred dvema letoma pa je bila tudi članica žirije 68. filmskega festivala v Cannesu, ki ji je takrat predsedoval filmar Ethan Coen.

P. G., foto: EPA