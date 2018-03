Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Damir Imamović, vnuk legendarnega izvajalca sevdalink Zaima Imamovića, velja za enega trenutno najbolj cenjenih glasbenikov iz Bosne in Hercegovine. Foto: Edvin Kalić Sorodne novice Damir Imamović - pionir novega vala v sevdahu Dodaj v

Mojster sodobnega sevdaha Damir Imamović v ljubljanski Drami

Ljubezensko hrepenenje, iz katerega se rojeva glasba

18. marec 2018 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dvorano ljubljanske Drame bodo drevi napolnili zvoki sevdaha, ki ga v sklopu koncertnega cikla Drama Akustika prinaša sarajevski skladatelj, pesnik, pevec, pisatelj in predavatelj Damir Imamović.

Velja za enega pionirjev novega vala sevdaha, saj pomeni njegova glasba nov korak v razvoju žanra, ki preprosto pomeni ljubezen. Kitaro se je naučil igrati, da bi preigraval rockskladbe, ki jih je kot najstnik poslušal, pozneje pa je začel s tem glasbilom igrati sevdah.

Zvrst glasbe in poezije je nastala s spajanjem vzhoda in zahoda na Balkanu. Sevdalinke, meščanske ljubezenske pesmi, ki so se oblikovale v Bosni in Hercegovini v času Otomanskega cesarstva, so globoko zakoreninjene v tradiciji Imamovićeve domovine. Imamović, ki je glasbi posvetil tudi knjigo Sevdah, pravi: "Sevdah je čisto navadna turška beseda za ljubezen. V jeziku južnih Slovanov je postala znak za umetnost pesmi." Imamović ni edini, ki v sevdahu vidi več kot samo glasbo. Za mnoge je predvsem poseben občutek melanholije in ljubezenskega hrepenenja, iz katerega se rojevajo pesmi sevdalinke.

Stari znanec slovenskih odrov

Trenutno eden najbolj cenjenih glasbenikov iz Bosne in Hercegovine, ki v zadnjem času nastopa predvsem s svojo skupino Sevdah Takht, slovensko občinstvo dobro pozna. Med drugim je nastopil na festivalu Druga godba, v mariborskem Narodnem domu, ljubljanskem Kinu Šiška in novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine, pred nekaj leti pa se je predstavil z okrepljeno zasedbo Damir Imamović Sevdah Takht. Z zasedbo je predstavil zadnji album Dvojka, ki ga je izdala ljubljanska založba Glitterbeat.

M. K.