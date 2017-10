Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Repertoar Zbora duhovništva Sanktpeterburške metropolije vključuje duhovne pesmi v staroslovanskem jeziku in popularne ruske narodne pesmi. Foto: Cankarjev dom Koncert v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma prireja Festival slovanskih kultur, zboru dirigira duhovnik Jurij Gerasimov, ki je glavni dirigent zbora postal leta 2010. Foto: Cankarjev dom Sorodne novice Največji mednarodni zborovski dogodek prihaja k nam v letu 2021 Dodaj v

Na odru združeni pojoči ruski duhovniki, ki sicer služijo vsak v svoji župniji

Koncert Zbora duhovništva Sanktpeterburške metropolije

23. oktober 2017 ob 15:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znano je, da je imela ruska cerkvena glasba v zgodovini Rusije zelo pomembno vlogo, zato pevci svoje izročilo negujejo s posebno ljubeznijo, Zbor duhovništva Sanktpeterburške metropolije pa v svoj program vključuje tudi bogato in raznovrstno rusko ljudsko pesem.

Zbor, ki bo nastopil drevi v Cankarjevem domu, združuje duhovnike, ki služijo vsak v svoji župniji, družijo pa jih pevske vaje. V pevski zbor so se leta 1971 povezali po zaslugi metropolita Nikodima, nastopali so v Kirovskem teatru in Akademski Kapeli ter bili del uradnega programa praznovanja 1000. obletnice Rusije v letu 1988.

Ruska kultura cerkvenega petja

Posebnost tega zbora je v tem, da vključuje službujoče duhovnike, ki si želijo v obliki pesmi in pridige približati svojemu občinstvu, posebno pozornost pa posvečajo koncertnim pridigam in pravoslavnim cerkvenim napevom. Duhovniki tako svoje glasove združujejo v harmoničnem zvoku pravoslavnih napevov, njihov repertoar pa vključuje duhovne pesmi v staroslovanskem jeziku in tudi popularne ruske narodne pesmi.

Koncertiranje v različnih kontekstih

Leta 2008 se je tako rekoč začela nova zgodovina zbora, tokrat pa gre zahvala prizadevanju skupine diplomantov sanktpeterburške teološke akademije, ki so si prizadevali za vnovično obuditev Zbora duhovništva Sanktpeterburške metropolije.

Dve leti kasneje je glavni dirigent zbora postal duhovnik Jurij Gerasimov in mu dirigira še danes. Koncerti duhovniškega zbora so organizirani tako v cerkvah kot tudi v koncertnih dvoranah po Ruski federaciji in tujini.

Zbor v zadnjih letih aktivno koncertira in se pogosto podaja na turneje, drevišnji koncert v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, ki ga prireja Festival slovanskih kultur, se začne ob 19. uri.

