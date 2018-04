Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nastopili bodo zbori iz Italije, Kitajske, Indonezije in dva iz Švedske. Foto: JSKD Z odraslimi zbori se bodo pomerili dva mladinska in dva neevropska zbora, kar bo programsko in izvedbeno, kot napovedujejo na JSKD-ju, prispevalo k vrhunskemu zborovskemu dogodku. Foto: JSKD V Mariboru bodo finale Velike zborovske nagrade Evrope - letos poteka 30. - gostili po šestih letih. Foto: JSKD Dodaj v

Najboljši zbori sveta se pomerijo v Mariboru

Konec tedna finale za veliko zborovsko nagrado Evrope

20. april 2018 ob 17:32

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru se bo po šestih letih spet razlegalo petje najboljših zborov sveta. Za veliko zborovsko nagrado Evrope se bo pomerilo pet zborov, ki prihajajo iz Švedske, Italije, Kitajske in Indonezije. Vzporedno pa bo potekalo še tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018.

Tekmovanje za veliko zborovsko nagrado Evrope je na zborovskem področju v svetovnem merilu najuglednejše tekmovanje, pravi Matija Varl, vodja mariborske izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), ki dogodek organizira. "Sem se uvrstijo le zmagovalci lanskih tekmovanj evropske zborovske zveze. Na svetovnem zborovskem zemljevidu je to visoko kotirajoče tekmovanje, zato pridejo poslušalci iz vse Evrope in širše," dodaja.

Kljub imenu tekmovanja niso namenjena samo evropskim zborom, temveč se jih lahko udeležijo zbori z vsega sveta. Ker imajo posamezna tekmovanja po državah različna merila, se posledično v finalu pomerijo različni zbori. Letos sta med odraslimi zbori tudi dva mladinska zbora.

V Zvezo za veliko nagrado Evrope, ki je bila ustanovljena leta 1988, je vključenih šest mest oziroma držav, poleg Maribora še Tours (Francija), Varna (Bolgarija), Arezzo (Italija), Tolosa (Španija) in Debrecen (Madžarska). Vsako leto potekajo tekmovanja v posameznih članicah, zmagovalci ene sezone vseh tekmovanj pa se udeležijo finala zmagovalcev. Tega zapored gostijo posamezne članice, tako da vsako mesto pride na vrsto vsakih šest let.

Več kot 200 pevcev se predstavi

V Mariboru je finale prvič potekal leta 2012, ko je bil evropska prestolnica kulture (EPK). Na tokratnem tekmovanju, ki se bo začelo v soboto ob 17.00, bodo nastopili zbori Allmänna Sangen iz Uppsale na Švedskem, ki je zmagal na lanskem zborovskem tekmovanju v Sloveniji; Coro Musicanova iz Rima, ki je zmagal na tekmovanju v Franciji; The Stockholms Musikgymnasium Chamber Choir iz Stockholma, ki je zmagal na tekmovanju v Bolgariji; Beijing Philharmonic Children's Choir iz Pekinga, ki je zmagal na tekmovanju v Italiji, in The Resonanz Children's Choir iz Džakarte, ki je zmagal na tekmovanju v Španiji. Skupno v Mariboru pričakujejo 230 pevcev.

Pod budnim očesom Karmine Šilec

O zmagovalcih bo presojala sedemčlanska mednarodna žirija v sestavi svetovno uveljavljenih zborovskih strokovnjakov na čelu s Slovenko Karmino Šilec. Razglasitev zmagovalca finala za veliko zborovsko nagrado Evrope 2018 bo v soboto ob 20.30 v Unionski dvorani.

V soboto in nedeljo bo tam potekalo tudi 25. tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018, za bienalno državno tekmovanje odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin na najvišji ravni, na katerem bo nastopilo 20 zasedb s 650 pevci. Osem zasedb bo letos nastopilo prvič, tekmovanja pa se bo udeležilo tudi pet zborovodij debitantov.

Kot poudarjajo pri JSKD-ju, je Naša pesem izjemnega pomena za ohranjanje in razvoj kakovosti zborovskega petja pri nas, "pri čemer ni nezanemarljivo, da je bil za vse v tujini že uveljavljene slovenske zasedbe prav nastop na Naši pesmi ključen za njihovo poznejšo mednarodno uveljavitev".

M. K.