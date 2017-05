Poslovil se je pevec Chris Cornell, član Soundgarden in Audioslave

Vzrok smrti še ni znan

18. maj 2017 ob 10:14,

zadnji poseg: 18. maj 2017 ob 11:06

Detroit - MMC RTV SLO

Pri starosti 52 let je umrl Chris Cornell, nekdanji pevec seattelske zasedbe Soundgarden in kasneje še zasedbe Audioslave.

Novico je sporočil njegov predstavnik za javnost Brian Bumbery, ki je v izjavi zapisal, da je Chris Cornell umrl v noči s srede na četrtek v Detroitu, poroča Associated Press. Ob tem je zapisal še, da je bila smrt "nenadna in nepričakovana" ter da je pevčeva družina pretresena. Bumbery je dodal še, da bo družina tesno sodelovala z mrliškim oglednikom ter da prosi za spoštovanje zasebnosti.

Cornell je nase opozoril v 90. letih minulega stoletja kot pevec, tekstopisec in ritemkitarist zasedbe Soundgarden, ene izmed vodilnih sil grungerske scene. Z novim tisočletjem je postal pevec in tekstopisec zasedbe Audioslave, v kateri je sodeloval z nekdanjimi člani Rage Against the Machine.

Sicer pa je Cornell podpisal tudi več samostojnih projektov in glasbe za filme. Med opaznejšimi projekti je bil tudi Temple of the Dog, ko so moči združili glasbeniki iz Seattla, ki so se z albumom poklonili spominu Andrewa Wooda, nekdanjega pevca zasedbe Mother Love Bone.

Eni izmed seattelskih zastavonoš

Chris Cornell se je kot Christopher John Boyle rodil leta 1964 v Seattlu kot eden od šestih otrok. Leta 1984 je s kitaristom Kimom Thayilom in basistom Hirom Yamamoto ustanovil Soundgarden, pri čemer je Cornell sprva pel in bobnal. Leto kasneje se jim je pridružil še Scott Sundquist, ki je sedel za bobne, s čimer se je Cornell lahko bolje osreditočil na petje. Vendar je Sundquist kmalu zapustil zasedbo in tako ga je nadomestil Matt Cameron, ki je kasneje bobnal tudi pri Pearl Jam.

Leta 1987 je sledil podpis pogodbe s kultno založbo Sub Pop, vendar pa je zasedbin prvi album Ultramega OK leta 1988 izšel pri SST Records. Soundgarden so podpisali pogodbo tudi z založbo A&M, s čimer so postali prva grunge zasedba, ki jo je pod okrilje vzela katera izmed velikih glasbenih založb. Leta 1990 pa so prejeli nagrado grammy za najboljši nastop metal zasedbe.

Pravzaprav pa jim je večjo prepoznavnost prinesel album Superunknown iz leta 1994, ki se je povzpel na prvo mesto Billboardove lestvice, singla Black Hole Sun in Spoonman sta bila ovenčana z grammyjema. Tri leta kasneje so se Soundgarden razšli zaradi nesoglasij med člani, vendar se je zasedba leta 2010 znova združila in dve leti kasneje izdala album King Animal.

Novo tisočletje, nova zasedba

Ob nastopu novega tisočletja pa je Cornell s člani Rage Against the Machine, natančneje s Tomom Morellom na kitari, Timom Commerfordom na basu in spremljevalnih vokalih ter Bradom Wilkom na bobnih, osnoval zasedbo Audioslave. Njihova estetika je bila spoj tršega rocka iz 70. let in alternativnega rocka 90. let minulega stoletja. Zasedba se je v zgodovino zapisala tudi kot prva, ki je imela koncert na odprtem na Kubi.

V šestih letih obstoja so izdali tri albume in bili deležni treh nominacij za grammyje. Razšli so se leta 2007, potem ko jih je zapustil Cornell zaradi konfliktov z ostalimi člani in razhajanja na glasbenem področju. Vendar so se na začetku tega leta ponovno združili in po desetih letih prvič ponovno koncertirali skupaj, in sicer na t.i. protiinavguracijskem plesu.

P. G.