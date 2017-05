Prek glasbenega raziskovanja posodobljena Luter in Trubar

Koncerti in glasbena razširitev razstave

28. maj 2017 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osem besednih zvez Martina Lutra in pesnitve Primoža Trubarja si je šest skladateljev vzelo za izhodišče glasbenega raziskovanja, katerega rezultatu bo med drugim mogoče prisluhniti na treh koncertih v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu.

Na koncertih žive elektronske glasbe bo mogoče slišati uglasbitev besed in besednih zvez, ki so se uveljavile zaradi Martina Lutra (1483—1546) in Primoža Trubarja (1508—1586), se pravi dveh reformatorjev. Luther je širil duh reformacije in s svojim prevodom Biblije omogočil bralcem pristnejši stik z Bogom. V svojem prevajalskem delu je prisluhnil govorici preprostega človeka in s tem odločilno prispeval k razvoju nemškega jezika.

Sodobna uglasbitev 500 let starih idej

Glasba je pri reformaciji igrala pomembno vlogo. Oba reformatorja sta svoje ideje prenašala tudi prek glasbe – pri luteranskih mašah so prepevali himne in psalme, Trubar pa je avtor več pesmaric. Dela skladateljev Uroša Rojka, Vita Žuraja, Iris ter Schiphorst, Marka Andreja, Detlefa Heusingerja, Petre Strahovnik in Luke Juharta bodo zazvenela v izvedbi ansambla Experimental in SWR Experimentalstudia. Ideje, nastale pred pol tisočletja tako prek glasbe približajo sodobnosti.

Zveneča razširitev razstave o Lutru

Na štirih prizoriščih Ljubljanskega gradu bodo odzvanjale tudi glasbene razširitve razstave o Lutru, ki tematizira besede, ki jih je uporabljal ta reformator, kot so prah, delo, roka, kruh in še nekatere druge. Besedne zveze, kot je na primer Gledati usta, so razumljene dobesedno – skladatelju Urošu Rojku so predstavljale navdih za transformacijo klarineta in njegove kompozicijske teksture. Nemška skladateljica Iris ter Schiphorst je uporabila pavke in v lapidariju postavila pločevinasto instalacijo. Detlef Heusinger besedam delo, človek in pesek doda rdečo nit ter svoje delo Crossroads ML kontrastira s skladbami Davida Bowieja ter zasedb Blind Faith in The Who. Njihove skladbe je subtilno priredil tem trem izbranim besedam, Bowiejeva Space Oddity pa predstavlja posebno vrsto vnebovzetja. Po skladateljevih besedah Crossover ML na tem mestu osvobaja duhovno iz nezavednega.

Ansambel Experimental sestavljajo Detlef Heusinger, Adrian Ignjatović, Luka Juhart, Sven Kestel, Rei Nakamura, Uroš Rojko, Esther Saladin, Klara Tomljanovič in Olaf Tzschoppe. SWR Experimentalstudio v sestavi Joachim Haas, Dominik Kleinknecht, Julian Langwiesner, Lukas Nowok in Maurice Oeser pa bo poskrbel za zvočno realizacijo žive elektronike.

Koncerti žive elektronske glasbe bodo izvedeni drevi ter v ponedeljek in torek ob 19.30 v Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu. V petek, 2. junija, prav tako ob 19.30 pa se bo s koncertom zaključila akademija Matrix, ki v naslednjem tednu poteka na Goethejevem inštitutu Ljubljana.

P. G.