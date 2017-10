Ravne na Koroškem ta teden v znamenju džeza

O festivalu slovenskega džeza

2. oktober 2017 ob 18:40

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO, STA

Kar nekaj pred- in festivalskega dogajanja je povezanega s projektom (So)delujem, med drugim glasbene delavnice, ki na Ravnah potekajo danes in v torek. Na delavnicah šolarji s pomočjo mentorjev ustvarjajo glasbo za kratek animirani film Podobe mesta, katerega premiera s koncertom bo v torek ob 17.00 v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika.

Prav tako v prostorih knjižnice bo v torek uro zatem potekala še okrogla miza na temo povezovanja improvizirane glasbe s kiparsko umetnostjo. Osvetljevala bo načrte in zamisli sodelujočih pri projektu Viva Jazz Forma, ki ga bodo s koncertom predstavili tudi v petek ob 18. uri ob formi vivi, postavljeni pred upravno enoto na Ravnah.

Eden izmed koncertov letošnjega festivala bo namenjen 80. obletnici rojstva Jožeta Privška. Projekt Trenutki z Jožetom Privškom je posvečen predvsem Privškovemu vokalnemu džezovskemu opusu, četrtkov večer v ravenskem kulturnem centru pa bo začinjen z nekaj njegovimi uspešnicami in instrumentalnimi skladbami. Pela bo Nina Strnad, Big Bandu RTV Slovenija bo dirigiral saksofonist Lenart Krečič.

Na ravenskih festivalskih odrih bodo v petek nastopili Kombo B - mladi glasbeniki pod vodstvom Zlatka Kaučiča - z novim projektom Rock mi Monk. Sledil bo novi projekt mladega slovenskega trobentača in skladatelja Timoteja Kotnika La Correria. V soboto pa se med drugim v ravenskem KMCK Kompleks obeta koncert zasedb Artbeaters in BlueVelvet & Zdenka Kovačiček.

Skupno festival s pestrim predfestivalskim dogajanjem združuje nastope in predstavitve več kot 200 nastopajočih, razstavljavcev in mentorjev na devetih različnih prizoriščih, sestavlja ga 29 dogodkov, 14 koncertov, za 19 dni različnih delavnic, tri razstave, štiri okrogle mize in predavanja ter izida Jazzopisa in nove zgoščenke Jazzosledci.