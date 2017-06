Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Placido Domingo je načrtoval, da bo na turneji večinoma tudi sam dirigiral. Sicer pa nekdanji tenor zadnjih nekaj let poje v baritonu in menda uživa v svojem novem, nižjem vokalnem razponu. Foto: EPA Aida je ena najbolj presunljivih opernih zgodb o prepovedani, a nezadržni ljubezni med zmagovitim egipčanskim poveljnikom in zasužnjeno etiopsko princeso. Na posnetku je postavitev, ki je nastala v mariborsko-ljubljanski koprodukciji. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta Sorodne novice Stožice napolnil toskanski slavček" Andrea Bocelli Sodelovanje Placida Dominga in Woodyja Allena Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Razblinjene sanje Placida Dominga: izjalovitev napovedane stadionske turneje

Organizatorja pokopale finančne težave

20. junij 2017 ob 18:19

"Moje sanje so bile, da bi kot dirigent in umetniški vodja izvedel to veliko produkcijo Aide," je ob nedavni odpovedi turneje prek svojih predstavnikov na Dunaju sporočil Placido Domingo.

76-letni Placido Domingo je namreč načrtoval izvedbo Verdijeve opere Aida na več stadionih in arenah v Evropi, vendar je ta velikopotezni projekt padel v vodo zaradi finančnih težav organizatorja. Ob tem je španski operni pevec in dirigent izrazil veliko obžalovanje, hkrati pa ni jasno, kakšno povračilo si lahko obetajo kupci vstopnic.

Prva izvedba načrtovana že za maj

Pravzaprav naj bi se Aida na turnejo odpravila že na začetku preteklega meseca v Gelsenkirchnu v osrednjem delu Porenja, vendar so monumentalno uprizoritev znamenite opere nekaj tednov pred načrtovano premiero odpovedali zaradi tehničnih težav in jo prestavili za leto dni. Medtem pa je organizator turneje, podjetje Art & Entertainment LIVE GmbH, na občinskem sodišču v Düsseldorfu vložil zahtevek za razglasitev insolventnosti. Novico je sporočil upravitelj v postopku insolventnosti, düsseldorfska odvetniška pisarna AndresPartner, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Imetnikom vstopnic za katero izmed načrtovanih izvedb opere tako ne preostane drugega, kot da svoje zahtevke za povrnitev kupnine naslovijo na upravitelja v postopku insolventnosti. Nihče pa jim še ne more zagotoviti, kdaj in v kolikšni meri naj bi jim sploh vrnili denar. "Izkušnje kažejo, da se ti postopki vlečejo po več let," so sporočili iz odvetniške pisarne. Za zdaj se niti ne ve, ali bo morda poskrbljeno za nadomestne izvedbe pod okriljem kakega drugega organizatorja.

Operna umetnost tudi za širše množice

Domingo je želel s tem velikim projektom med drugim pridobiti nove ljubitelje opere. Na ta način se je želel navezati in nadaljevati uspeh projekta Treh tenorjev iz 90. let preteklega stoletja, ko so z Lucianom Pavarottijem in Josejem Carrerasom polnili stadione ter na ta način operno umetnost približal tudi tistim, ki v operne hiše sicer ne zavijejo. "S tem smo ustvarili novo občinstvo," je o tem preteklem in zelo uspešnem projektu dejal Domingo.

