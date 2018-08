Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Britanski glasbenik prohaja na Bled pred izidom svojega novega albuma 13 Rivers. Foto: Jon Razinger, Festival Okarina Thompson še danes rad posega po svojih starejših skladbah, kljub temu pa nima najljubšega obdobja svoje kariere. Foto: Jon Razinger, Festival Okarina Ko z leti postajaš bolj zrel, o svojih preteklih skladbah razmišljaš na drugačen način ... Takrat moraš sam sebi oprostiti, da si bil nekoč naiven. Kot mladenič ne moreš imeti tako širokih obzorij, kot jih imaš v zrelejšem obdobju, zato moraš najti nove pomene v svojih skladbah. Še vedno jo moraš imeti rad, a na drugačen način. Še posebej ga veseli, da v zadnjem desetletju v Veliki Britaniji cela vrsta glasbenikov črpa iz folkglasbe. Foto: Jon Razinger, Festival Okarina Del svoje glasbene poti se je odločil popisati v spominih, v katerih osredotoča na obdobje med letoma 1967 in 1974. Foto: Jon Razinger, Festival Okarina Sorodne novice Na Bledu se začenja druga polovica glasbenega festivala Okarina Za vikend bo blejska Okarina v znamenju ženskih vokalistk Prvi dnevi Okarine za kitarske navdušence Dodaj v

Richard Thompson: "Danes nihče ne dviguje nosu nad folk glasbo"

Pogovor z glasbenikom pred koncertom na Festivalu Okarina:

2. avgust 2018 ob 15:46

Bled - MMC RTV SLO

Britanski folk rock glasbenik Richard Thompson, nekdanji član legendarne skupine Fairport Convention, je za MMC spregovoril pred svojim današnjim nastopom v sklopu Festivala Okarina na odru Jezerske promenade na Bledu.

Thompson k nam prihaja kot najbolj odmevno ime letošnjega Festivala Okarina. 69-letni glasbenik je v drugi polovici minulega stoletja močno zaznamoval britansko glasbeno sceno, ko je kot soustanovitelj skupine Fairport Convention med letoma 1968 in 1970 prelomno združil tradicionalno britansko in sodobnejšo rock glasbo. Kasneje je po razpadu skupine s svojo takratno soprogo Lindo Thompson med letoma 1974 in 1982 ponovno nanizal nekaj izjemnih albumov, med katerimi se I Want To See The Bright Lights Tonight (1974) in Shoot Out The Lights (1984) še danes redno uvrščata na lestvice najboljših britanskih albumov vseh časov. Za svoje dosežke je leta 2011 prejel tudi red britanskega imperija za svoj doprinos h glasbi.

Britanski glasbenik bo na Bledu nastopil tik pred izdajo svojega novega albuma 13 Rivers, ob tem pa pri nas obuja tudi prijetne spomine s svojimi tukajšnjimi prijatelji. Thompson se namreč še dobro spomni svojega večkratnega sodelovanja z Andrejem Šifrerjem, s katerim sta se seveda srečala med Britančevim bivanjem pri nas. "Z Andrejem sva v preteklosti sodelovala že pri dveh ali treh projektih. Album Spremenite protokol (2002) smo posneli v Los Angelesu, pred par leti pa smo snemali še v studiu Abbey Road v Londonu. Andrej je moj prijatelj, dolgo ga že poznam. Snemanje z njim je bilo vedno zabavno. Vendar pa kljub temu moja slovenščina še vedno ni nič boljša. (smeh)"

Britanskemu občinstvu smo hoteli dati dostop do njihove lastne kulture

Thompson se še vedno rad spominja svojih začetkov v 60-ih letih minulega stoletja, ko so ljudje folk glasbo dojemali povsem drugače kot danes. "Takrat je na glasbeni sceni obstajal velik razmik med popularno glasbo in folk glasbo, še posebej tisto z britanskih otokov. Nikoli je nisi slišal izven folk klubov. Tradicionalni glasbi so se vsi bolj ali manj smejali. S svojimi kolegi sem začel ustvarjati glasbo z idejo, da bi črpali iz tradicionalne glasbe, ki je skrivala fantastične pesmi z neverjetno močnimi zgodbami. Nekatere so bile stare tudi 400 ali 500 let. Mislili smo, da če bi te skladbe združili z rock glasbo, bi lahko nastala nova oblika popularne glasbe. S tem bi britanskemu občinstvu dali dostop do njihove lastne kulture."

Za navdih skupini Fairport Convention ni bilo potrebno pogledati daleč. Na ameriški sceni so se namreč ravno takrat odvijali podobni premiki. "Oboževali smo skupino The Byrds, ki je močno jemala iz folk glasbe. Zelo dobro smo poznali Boba Dylana, Phila Ocha, Joan Baez. Hoteli smo narediti mešanico tega, kar so ustvarjali Byrdsi, kako je Dylan posegal po električnih inštrumentih in še posebej način ustvarjanja skupine The Band. Hoteli smo ustvariti britansko inačico njihove glasbe."

Glasbenik še danes rad posega po svojih starejših skladbah, a kljub temu nima najljubšega obdobja svoje kariere. "Svoje albume ne vidim kot strogo ločene enote, niti mi niso vsi albumi kot celota všeč. Všeč so mi posamezne pesmi na vsakem albumu, ki jih tudi še naprej izvajam. Z albuma I Want To See The Bright Lights Tonight še vedno redno igram 4 ali 5 pesmi. Ne na vsakem koncertu, tu in tam pa vsekakor."

Folk glasba je postala ena izmed sprejetih možnosti ustvarjanja

Pesmi z omenjenega albuma več desetletij po izidu še vedno zvenijo sveže in nosijo izjemen čustveni naboj. Ali jih tako občuti tudi sam? "Zdaj je drugače. Ko z leti postajaš bolj zrel, o svojih preteklih skladbah razmišljaš na drugačen način. Včasih kakšno pesem igraš, ker je popularna pri poslušalcih, a si jo napisal, ko si imel komaj 19 let. Takrat moraš sam sebi oprostiti, da si bil nekoč naiven. Kot mladenič ne moreš imeti tako širokih obzorij, kot jih imaš v zrelejšem obdobju, zato moraš najti nove pomene v svojih skladbah. Še vedno jo moraš imeti rad, a na drugačen način."

Thompsona še posebej veseli, da se je v Veliki Britaniji v zadnjem desetletju z izvajalci, kot so Laura Marling, Mumford and Sons in Noah & the Whale pojavil nov val glasbenikov, ki črpajo iz folk glasbe. "Ta trend se mi zdi super. Razmik med folk in pop glasbo je postal mnogo manjši. Danes se križata in prehajata druga čez drugo. Izvajalke kot Eliza Carthy in Laura Marling so bile tiste, ki so to omogočile. Zaradi teh izvajalcev ljudje nad folk glasbo ne dvigajo več nosov, temveč je postala ena izmed sprejetih možnosti glasbenega ustvarjanja. Danes nihče več ne zamahne z roko in reče, 'folk glasba preprosto ni moja scena'."

Kljub temu vzpodbudnemu trendu pa se Thompson strinja, da je večina zahodne pop glasbe izgublja na bogatosti, ker zanemarja tradicionalno izročilo. "Pred nekaj časa sem napisal članek, ki je govoril o teksturi današnje glasbe. Znanstveniki so analizirali zvočne valove v popularni glasbi od 60-ih let pa vse do danes. Ugotovili so, da se širina teh valov postopoma oža. Tisto, kar danes poslušamo v plesni glasbi, uporablja zelo ozek nabor zvočnih možnosti kot pa denimo tisto, kar smo poslušali na albumu Sgt. Pepper (1967). To postaja utrujajoče in rad bi videl, da bi se ta trend nekoliko obrnil."

Kmalu knjiga o srečanjih s Pink Floydi, Hendrixom

Čeprav bo njegov novi album 13 Rivers vseboval električne inštrumente, Thompson še vedno rad igra tako akustično kot električno glasbo. "Uživam v obeh načinih igranja, sta pa vsekakor zelo drugačna. Pri akustični morajo ljudje priti bližje tebi in še vedno mi je všeč takšna bližnja komunikacija z občinstvom. Ko po drugi strani igram s skupino, lahko posežem po električni kitari, po čemer vedno zelo uživam. Gre bolj za rock'n'roll izkušnjo. Večinoma pa na koncertih poskušamo kombinirati oba načina."

Thompson je pred kratkim napovedal tudi izid svojih spominih v knjižni obliki, ki bodo pokrivali najvplivnejši del njegove glasbene poti med letoma 1967 in 1974. "To je bilo zelo zanimivo obdobje. Bili smo zelo mladi, a so se naše poti križale z izvajalci, kot so Pink Floyd in Jimi Hendrix. Mislim, da bo bralcem to zanimivo."

Matic Majcen