Sedem desetletij Patti Smith, ki po mnenju nekaterih dokazuje, da pank ni mrtev

Lani koncertirala tudi v Ljubljani

30. december 2016 ob 19:48,

zadnji poseg: 30. december 2016 ob 20:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Umetnik je nekdo, ki tekmuje z Bogom," meni Patti Smith, ki zase pravi, da ni pevka, prej pesnica, tudi fotografinja, slikarka in pisateljica. Ikona, ki v očeh drugih velja predvsem za botro panka, danes praznuje 70. rojstni dan.

Kot Patricia Lee Smith v Chicagu leta 1946 rojena umetnica je s svojim prvim albumom Horses leta 1975 vplivala na rojstvo panka. Patti Smith zato imenujejo tudi "dvorna pesnica panka", še bolj uveljavljeno pa je poimenovanje "botra panka". Kot se Patti Smith spominja v dokumentarcu Dream of Life (2008), ki je nastajal več kot desetletje, je pobegnila iz svojega zatohlega domovanja, da bi se izognila premočrtnemu, varnemu življenju.

Usodni mulci nekega newyorškega obdobja

Revija Rolling Stone je njen album Horses pred leti uvrstila na 44. mesto lestvice najboljših albumov vseh časov, zaradi njegovega "kulturnega pomena" ga hranijo tudi v ameriški Kongresni knjižnici. Album pa se je v zgodovino zapisal tudi zaradi naslovne fotografije, ki jo podpiusje ameriški fotograf Robert Mapplethorp, ki je svojo prijateljico Patti ovekovečil kot suvereno osebnost.

In prav obdobje, ki sta ga z Mapplethorpom preživela v 70. letih v New Yorku, opisuje v svoji knjigi Pač mulca. To je bil zanju in številne druge umetnike, ki so naselili znameniti hotel Chelsea, formativen čas. V knjigi med drugim beremo: "Hodila sva proti fontani, epicentru dogajanja, ko se je ustavil star par in naju neprikrito opazoval. Robert je užival, da je opažen, in mi je ljubeče stisnil roko. "Oh, slikaj ju," je rekla ženska svojemu zmedenemu možu, "mislim, da sta umetnika." "Oh, daj no," je skomignil. "Pač mulca."" Za to avtobiografsko delo je leta 2010 prejela ameriško državno nagrado za književnost.



"Šef in šefica" za širše poslušalstvo

Smithovi je posebno mesto v zgodovini umetnosti pripadlo tudi, ker je povezala beatniški način branja poezije z garažnim rokenrolom in prek svojih skladb ameriškim najstnikom predstavila francosko poezijo 19. stoletja, s svojo moško javno podobo in "prav nič damskim" izražanjem pa se je upirala dobi diska. Širšemu občinstvu je umetnica, ki med privrženci uživa kultni status, najbolj znana po svoji uspešnici Because the Night, ki jo je napisala skupaj z Bruceom Springsteenom, znanim kot "the boss".



Večni dialog s književnostjo

Leta 2012 je izšel njen zadnji album Banga, ki je nastal tudi pod vplivom romana Bulgakova Mojster in Margareta. Tudi sicer s svojimi besedili v večnem dialogu s književnostjo; z Arthurjem Rimbaudom, Williamom Blakom, Whaltom Whitmanom, Williamom S. Burroughsom, Jimom Morrisonom in drugimi izbranimi literarnimi velikani.

Patti Smith je bila nedavno tudi tista, ki je v imenu Boba Dylana v Stockholmu sprejela njegovo Nobelovo nagrado za književnost. Ob tej priložnosti je zapela nagrajenčevo skladbo A Hard Rain's A-Gonna Fall. Ikona ameriškega rocka se je med interpretacijo zaradi treme zmedla in skladbo prekinila z opravičilom. "Oprostite, ali lahko ta del začnemo znova. Se opravičujem, zelo sem nervozna," je dejala občinstvu, ki ji je naklonilo aplavz.

Lani, se pravi ob 40. obletnici izida svojega kultnega prvenca Horses, je Patti Smith koncertirala tudi v ljubljanskih Križankah.

VIDEO 70 let botre panka Patti Smith

P. G.