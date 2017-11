Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dvojec Styröfoam v svoji glasbi združuje kitarsko in elektronsko, preplet, ki navsezadnje zaznamuje celoten kompilacijski album. Foto: Radio Študent S Klubskim maratonom Radio Študent vsako leto znova išče, najde in promovira najnovejše presežke domače alternativne glasbene produkcije. Foto: Radio Študent Dodaj v

Sedemnajsti Klubski maraton pred finalnim dejanjem

Projekt pospremila kompilacija z 12 skladbami

3. november 2017 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Petinštirideset zasedb se je potegovalo za priložnost, da bi se pomerilo v letošnjem Klubskem maratonu, ki ga že sedemnajsto leto pripravlja Radio Študent, uspelo je šestim. Te se bodo nocoj pomerile zadnjič.

Po turneji, ki se je ustavila na devetnajstih klubskih prizoriščih v Ilirski Bistrici, Sežani, Bistrici ob Sotli, Novem mestu, Mariboru, Črnomlju, Celju, Škofji Loki, Vrhniki, Kranju, Cerknem, Kamniku, Izoli, Postojni, Velenju, Novi Gorici, Murski Soboti in Tolminu, se bo finalni večer danes ob 20.00 odvil v Menzi pri Koritu na Metelkovi v Ljubljani.

Na 17. Klubskem maratonu se predstavljajo 7AM, Bine, Styröfoam, s katerimi se po besedah glasbenega urednika na RŠ Žige Puclja maraton tudi letos podaja v neznano, kjer je najmočnejši, ob tem tudi bend Lynch, vrtojbski Nesesari Kakalulu in ljubljanski poet eksperimentalne kolažne elektronike SsmKOSK.

Sredi septembra je turnejo pospremila kompilacija KM17, ki prinaša dvanajst skladb z uvodnim radijskim jinglom Popotnica, ki tradicionalno odpira že sedemnajsto kompilacijo skladb šestih izbranih maratoncev.

S Klubskim maratonom Radio Študent išče in promovira najnovejše presežke domače alternativne glasbene produkcije. Glavno poslanstvo projekta vidijo v pronicljivem izpostavljanju še neuveljavljenih glasbenih ustvarjalcev in siloviti podpori njihovim kreativnim talentom ter ambicijam za nadaljnji glasbeni razvoj.

Število prijavljenih kandidatov je bilo letos sicer podobno kot v preteklih letih, med njimi pa na RŠ-ju opažajo manj trdokitarskih zasedb in tistih, ki očitno ne ustrezajo profilu radia. Izbor letošnjih maratoncev je raznovrsten, pester in z močnim avtorskim pečatom ustvarjalcev, ki se sprehajajo vse od odkrivanja in raziskovanja osnovnih zvočnih elementov do uveljavljenih popularnih glasb.

Sicer pa je letošnji projekt zaznamovala nekoliko drugačna izvedba medijske podpore Radia Študent. Med potekom turneje so namreč vsi nastopajoči predstavili tudi s koncerti v studiu Radia Študent.

M. K.