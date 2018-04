Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Skladateljica Nina Šenk je vabilo za sodelovanje na festivalu prejela na pobudo članov Berlinske filharmonije, ki so si zaželeli znova sodelovati s skladateljico po uspešnem projektu, ki so ga leta 2013 predstavili na salzburškem festivalu, kjer so izvedli njeno skladbo In the absence. Foto: BoBo Dodaj v

Skladateljica Nina Šenk: prva Slovenka na BBC Proms, festivalu klasične glasbe

Njeno skladbo bodo 3. septembra prvič izvedli člani Berlinske filharmonije

24. april 2018 ob 16:30

London - MMC RTV SLO, STA

Festival klasične glasbe BBC Proms je k sodelovanju povabil skladateljico Nino Šenk in njeno novo delo uvrstil na letošnji festival - to bo prva slovenska skladateljica po osamosvojitvi, ki se bo predstavila na tem prestižnem festivalu.

Njeno skladbo bodo 3. septembra prvič izvedli člani Berlinske filharmonije.

Skladateljica je ob novici povedala, da skladbo za to priložnost piše že nekaj mesecev. Dokončala jo bo v nekaj tednih in nato obiskala tudi prve vaje glasbenikov v Berlinu, je pisal današnji Dnevnik.

Festival poteka že vse od leta 1895

Festival klasične glasbe BBC Proms vsako poletje poteka v znameniti koncertni dvorani Royal Albert Hall v Londonu. Na festivalu želijo najkakovostnejšo klasično glasbo prinesti čim širšemu občinstvu. S tem ostajajo zvesti izvorni viziji ustanovitelja, dirigenta Henryja Wooda, že vse od leta 1895. Letošnji festival bo v osmih tednih med julijem in septembrom ponudil koncerte, delavnice, pogovore in druge dogodke.

Nina Šenk je vabilo za sodelovanje na festivalu prejela na pobudo članov Berlinske filharmonije, ki so si zaželeli znova sodelovati s skladateljico po uspešnem projektu, ki so ga leta 2013 predstavili na salzburškem festivalu, kjer so izvedli njeno skladbo In the absence.

Njeno najobsežnejše delo je Quadrum

Skladbe lanske nagrajenke Prešernovega sklada Nine Šenk so izvajane pretežno na evropskih koncertnih odrih. Sredi maja bo v sklopu abonmajskih koncertov Slovenske filharmonije izveden njen prvi Violinski koncert, sicer nagrajen za najboljšo skladbo festivala Young Euro Classic iz leta 2004, ko se je takrat še kot študentka prvič predstavila v Berlinu. Na začetku maja bodo v sklopu simfoničnega cikla orkestra SNG-ja Maribor izvedli njeno najobsežnejše delo Quadrum, koncert za štiri tolkalce in orkester.

Septembra bo dela Nine Šenk na avtorskem večeru predstavil Slovenski komorni orkester Dunaj, pozimi pa bo novo delo za združena ansambla Klangforum Wien in Slowind izvedeno tako v Ljubljani kot na Dunaju.

V zadnjih letih od Pariza do Berlina

Zadnja leta skladateljica tesno sodeluje z Ensemble intercontemporain iz Pariza. Leta 2014 je po naročilu ansambla krstno izvedbo doživelo delo Iris za violo in ansambel, od takrat pa se njene skladbe redno pojavljajo na komornih koncertih. Decembra letos bodo člani ansambla izvedli njeno skladbo Movimento fluido.

Konec januarja je skladateljica doživela uspeh v Berlinu, ko je nemški simfonični orkester na zaključnem koncertu festivala sodobne glasbe Ultraschall izvedel njeno skladbo Echo.

N. Š.