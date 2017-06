Slovo muze Rolling Stonesov, igralke in manekenke Anite Pallenberg

Anita Pallenberg je umrla v 74. letu starosti

14. junij 2017 ob 22:12

London - MMC RTV SLO/STA

Umrla je Anita Pallenberg, ki se je v zgodovino popularne kulture zapisala predvsem po svojih zvezah s člani skupine The Rolling Stones - Brianom Jonesom in Keithom Richardsom, ljubimkala pa naj bi tudi z Mickom Jaggerjem.

Nekdanja igralka in manekenka se je poslovila v 74. letu starosti, je po poročanju BBC-ja sporočila njena hči Stella Schnabel, katere oče je slikar in filmski režiser Julian Schnabel. Ob tem je zapisala, da ni nikoli v življenju srečala takšne ženske, kot je bila njena mati.

Anita Pallenberg se je rodila v Rimu leta 1944 nemško-italijanskemu paru. Svojo kariero je začela kot model, v 60. letih minulega stoletja se je gibala tudi v sloviti Factory Andyja Warhola.

Usodna lepotica in dva ali trije Stonesi

Imela je dolgotrajnejšo zvezo s Keithom Richardsom, ki jo je leta 1967 pravzaprav speljal kolegu iz zasedbe Brianu Jonesu, s katerim je bila v zvezi dve leti. Jones je po tem dogodku zapustil skupino in umrl kmalu za tem. Richards jo je v svoji avtobiografiji Life opisal kot zelo močno, izjemno inteligentno žensko, ki je bila hkrati neizmerno lepa. V njuni zvezi, ki je trajala do leta 1980, so se jima rodili trije otroci, vendar je eden od njih umrl kmalu po rojstvu.

Prispevala je tudi spremljevalne vokale za skladbo Stonesov Sympathy for the Devil in mnogi trdijo, da je tudi sicer zelo vplivala na delo skupine. S pevcem skupine naj bi zapletla med snemanjem filma Performance leta 1970, a sta afero oba vselej zanikala.

"To je eden od čudežev drog in alkohola."

Leta 1979 je bila obtožena nenaklepnega uboja potem, ko se je neki moški v newyorškem stanovanju, ki ga je delila z Richardsom, ubil z njeno pištolo. Obtožb je bila oproščena, a je povedala, da ob dogodku ni čutila ničesar in dodala: "To je eden od čudežev drog in alkohola." Ob razvpitemu življenjskemu slogu je slovela še po strasti do črne magije. Leta 1987 se je odločila poiskati pomoč, da bi se rešila odvisnosti, in vpisala študij modnega oblikovanja na priznani londonski šoli Central St. Martins.

Kot igralko jo je bilo mogoče videti v filmu Barbarella iz leta 1969, nazadnje pa je zaigrala kot kraljica v filmu Mister Lonely iz leta 2007. Kot gostja se je pojavila tudi v seriji Naravnost fantastično leta 2001.

Anita Pallenberg je umrla 13. junija v Chichesterju v Veliki Britaniji.

P. G.