Svetlana Makarovič o simboliki rdeče zvezde: "Zame ne pomeni Severne Koreje ali Udbe."

22. junij 2017 ob 16:58

"V središču ideje o rdeči zvezdi so svobodna družba, svoboda misli, svoboda izražanja, svoboda tiska," poudarja Svetlana Makarovič, ki bo prihodnji četrtek na Kongresnem trgu skupaj z več kot sto glasbeniki izvedla koncert, ki bo poudarjal simboliko rdeče zvezde.

Svetlana Makarovič poudarja, da rdeča zvezda zanjo ne pomeni simbola totalitarizma, temveč "simbol svobode, enotnosti, bratstva, upora proti zlu, fašizmu, sovraštvu, proti ščuvanju ljudstva proti vsemu drugačnemu, kot so trenutno begunci."

Kot simbol združevanja, svobode, upora ...

V tem duhu bo naravnan dogodek, na katerem se bodo Makarovičevi pridružili pevci in instrumentalisti v režiji Nike Bezeljak. Zamisel za koncertno prireditev z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo se ji je, kot je Svetlana Makarovič povedala na današnji novinarski konferenci, porodila pred nekaj leti v slovenskem parlamentu, ko so desno profilirani politiki predlagali, da se simbol rdeče zvezde prepove, ker da simbolizira totalitarni režim bivše Jugoslavije. Ko je predlog v državnem zboru padel, je ukrojila rdečo zvezdo, jo prišila na belo zastavo ter izobesila čez balkon stanovanja v Trnovem. Odzivi so seveda bili različni …

Koncertna prireditev Nosil bom rdečo zvezdo bo potekala v organizaciji Humanitarnega sklada Sapramiška, Festivala Ljubljana in Mestne občine Ljubljana. Program bodo po besedah režiserke sestavljale pesmi o svobodi, uporu in strpnosti, naslov pa je koncert dobil po naslovu pesmi Primoža P Ram Siterja, po njegovih besedah "tihi, osebni izpovedi" o času, ko je rdeča zvezda veljala za simbol napredne misli.

Svetlani Makarovič se bodo 29. junija ob 21. uri na Kongresnem trgu na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo pridružili raper Darko Nikolovski, Andrej Rozman - Roza, ki je pred kratkim napovedal vstop v kandidaturo za predsednika republike, Martina Feri s Kraškimi ovčarji in Ovcami, Tomaž Mihelič - Marlena, Janja Majzelj, Višnja Fičur, Miha Bezeljak, Joži Šalej, Nino de Gleria, Jure Tori in Janez Levec. Najštevilčnejša zasedba na triurnem koncertu bo Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič z bendom Dirty fingers. Polona Vetrih pa bo povedala nekaj verzov v hebrejščini.



Idejna vodja dogodka je napovedala, da bo Polona Vetrih te verze v hebrejščini povedala proti "nezaslišani izjavi" v zadnjem času, da holokavst v resnici ni bil holokavst. "Na to je treba odgovoriti," je prepričana Svetlana Makarovič, ki je v koncert vključila nekaj lastnih protestnih šansonov, kot sta Ikebana ter Kladivo in nakovalo. Da so desno profilirani mediji dogodek opredelili kot sporen, pa jo izjemno veseli, saj so "dobili krasno reklamo" za koncert, ki bo po njenih napovedih tudi vrhunsko glasbeno doživetje. Septembra bodo projekt izvedli v Trbovljah, kjer bosta nastopila tudi Iztok Mlakar in skupina The Stroj.

Ljubljanski mestni svetniki NSi: naslov napovedanega koncerta je "skrajno neprimeren"

"Sprašujemo se, kaj nam želijo s koncertom povedati sodelujoči, 'ponosni' nosilci simbola, na katerem sta rdeča zvezda in stisnjena pest, ki seveda simbolizira nasilje," pa so v sporočilu za javnost zapisali ljubljanski mestni svetniki NSi. Naslov koncerta so opredelili za "skrajno neprimeren", saj nas po njihovem rdeča zvezda "tako kot kljukasti križ spominja na najhujše nasilje v zgodovini". Naslov vidijo "kot provokacijo in željo sodelujočih, da bi sodobno in evropsko Slovenijo potisnili nazaj v temačni čas partijskega enoumja".

Tudi pesmi, ki bodo izvedene, po njihovem mnenju ne bodo mogle biti poziv na "združitev moči" za boljši jutri, ampak "kvečjemu poneumljanje nepoučenih, sejanje sovraštva in nostalgično brenkanje na čustva tistih pripadnikov generacije, ki so privilegirano preživeli čas nesvobode". Ob tem poudarjajo, da v nekaterih deželah še danes trpijo pod komunizmom. Poveličevanje totalitarnih simbolov je v samostojni in demokratični Sloveniji po vsem, kar je narod zaradi njih pretrpel, sprevrženo dejanje, še dodajajo ljubljanski mestni svetniki NSi.

Z rdečo zvezdo povezati ljudi dobrega srca

Kot je na novinarski konferenci na strehi ljubljanskega Hotela Park povedal Primož P Ram Siter, je namen projekta pravzaprav povezati ljudi dobrega srca, umetniki bodo s tem ponudili tudi primer dobre prakse pri medgeneracijskem povezovanju, ki bi ga veljalo umestiti v marsikateri segment družbe.

Darko Nikolovski pa upa, da bi bila rdeča zvezda simbol prihodnosti in da bi zlasti mlajši generaciji uspeli razložiti njen pomen. "S tem, ko smo pustili, da so desničarji tako glasni z lažnivimi interpretacijami druge svetovne vojne, smo najmlajšim vzeli najsvetlejši del slovenske zgodovine." Želi si, da bi v narodu ostal duh, pogum, da se upre krivici in iz tega gradi prihodnost, saj se sprašuje, kakšne vrednote dajemo mladim, če fašizem enačimo z borbo za svobodo.



V spodnji fotogaleriji si lahko pogledate nekaj utrinkov z današnje novinarske konference. Foto: Borut Živulović / Bobo.

