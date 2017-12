Svetovni dan zborovske glasbe: S petjem do solidarnosti in razumevanja

Vrsta koncertov tudi po Sloveniji

10. december 2017 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Več deset tisoč pevcev z vsega sveta se te dni pridružuje praznovanju mednarodnega dneva zborovske glasbe. S koncerti bodo pečat v zaznamovanju dneva pustili tudi pevci iz Slovenije, ki je v zborovstvu v samem svetovnem vrhu.

Praznovanje mednarodnega dneva zborovskega petja se je uradno začelo leta 1990, generalni skupščini svetovne zborovske zveze IFCM pa ga je predlagal venezuelski skladatelj Alberto Grau. Odtlej je zborovskemu petju posvečena vsaka druga nedelja v decembru, namen dneva pa ni le iskanje oblikovne popolnosti in poustvarjalne lepote v glasbi, temveč z združenimi pevskimi močmi slaviti solidarnost, mir in razumevanje.

Dnevu se vsako leto odzove tudi Slovenija, ki spada na tem področju v sam svetovni vrh. To potrjujejo številne lovorike slovenskih zborov na najpomembnejših tekmovanjih. Med njimi izstopa tekmovanje za veliko nagrado Evrope, na katerem je APZ Tone Tomšič osvojil dve zmagi in s tem za Filipinskimi madrigalisti postal drugi zbor z dvema nagradama na tem tekmovanju. Stojan Kuret pa je edini dirigent doslej s prav tako dvema velikima nagradama Evrope.

Tudi letos so ob dnevu pripravili nekaj nastopov. V Kulturnem domu v Gorici bo, na primer, nocoj nastopil ženski zbor Carmen manet s kranjske gimnazije, ki ga vodi zborovodja in glasbeni pedagog Primož Kerštanj. Pevke so letos zmagale na prvem tekmovanju Evrovizijski zbor leta 2017, ki je julija potekalo v latvijski prestolnici Riga.

Z glasbo nad navidezne pregrade

Svetovno znan zbor Carmina Slovenica, ki deluje pod vodstvom dirigentke Karmine Šilec, pripravlja

koncertni večer 12. decembra v Minoritski cerkvi, nastopila bo tudi pevska šola CS, tema bo povezanost. "To so dogodki, na katerih pokažemo, da lahko z močjo, ki jo velika zborovska skupnost doseže skozi glasbo, porušimo navidezne pregrade, ki so produkt politike," razmišljajo v zboru.

Poklon Stanetu Jurgcu

Že včeraj je bilo v Unionski dvorani mogoče prisluhni koncertu, ki ga je ob tej priložnosti pripravila Zveza kulturnih društev Maribor. Posvetila ga je Stanetu Jurgcu, enemu ključnih kulturnih ustvarjalcev v Mariboru, ob njegovi 70-letnici in 50-letnici umetniškega delovanja. Na slovensko zborovsko petje je vplival kot predavatelj na zborovodskih tečajih, kot član in vodja žirij na zborovskih tekmovanjih in kot pisec člankov o razvoju zborovskega petja. Ob tem ga je zveza imenovala za častnega člana.

Spodbuda slovenskim zborom in skladateljem

Prihodnjo soboto, 16. decembra, se bo v Ljubljani odvil združeni koncert izbranih slovenskih mladinskih zborov. Nastopili bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v okviru Potujoče muzike, izobraževalnega projekta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sestavljenega iz koncerta in izdaje istoimenske notne zbirke, ki na vsaki dve leti na enem mestu zbere vrhunske slovenske mladinske zbore, hkrati pa spodbuja slovenske skladatelje k ustvarjanju izvirnih pesmi zanje.

Za to priložnost sta letos nastali skladbi Novoletni ples Tadeje Vulc in Naj živi hrup Tineta Beca, ki bosta na koncertu krstno izvedeni. Na dogodku se bo predstavilo 17 mladinskih zborov, v katerih poje približno 500 pevcev.

Izbor skladb bo tokrat tematsko povezan v tri sklope: pevci bodo z glasbo popotovali po domovini, nato k različnim oddaljenim kulturam, za konec pa v praznični božično-novoletni čas. Hkrati bodo z izborom obeležili več obletnic: 110-letnico rojstva Marjana Kozine, 100-letnico smrti Frana Gerbiča, 70-letnico rojstva Tomaža Habeta, 50-letnico rojstva Damijana Močnika, 40-letnico smrti Marjana Vodopivca in Alojzija Mava ter 150-let nastanka skladbe Na lepi modri Donavi, ki bo prvič v Sloveniji predstavljena v slovenskem prevodu in različici za mladinski zbor.

M. K.