Umrl je Allan Williams, mož, ki je odkril The Beatles

Ustanovitelj liverpoolskega kluba Jacaranda

31. december 2016 ob 11:39

London - MMC RTV SLO/STA

V starosti 86 let je umrl prvi menedžer skupine The Beatles Allan Williams. Prav njemu gredo zasluge, da je odkril liverpoolske glasbenike, ki so postali ena najbolj priljubljenih britanskih skupin vseh časov.

"Danes je umrl naš ustanovitelj in človek, ki je odkril Beatle. Allan Williams, pogrešali te bomo," so sporočili iz liverpoolskega kluba Jacaranda. V klubu, ki ga je Williams odprl leta 1957, so na Twitterju še zapisali, da so zahvaljujoč njemu v središču liverpoolske glasbene scene skoraj 60 let.

Prelomna leta v Hamburgu

V letih 1960 in 1961 je Williams fantom skupine The Beatles priskrbel prve nastope v Veliki Britaniji, pa tudi v Hamburg, kjer je skupina ostala nekaj let. Prav v tem odločilnem obdobju so glasbeniki našli svoj prepoznavni glasbeni izraz.

Njihove poti so se prekrižale, ko so se Paul McCartney, John Lennon in Lennonov sošolec z umetniške akademije Stuart Sutcliffe zadrževali v Jacarandi. Williamsa so vprašali, če lahko nastopijo v klubu, kar jim je dovolil, vendar jim je najprej zaupal okrasitev kluba. V resnici je bil za njihov preboj pomembnejši drug liverpoolski klub Cavern.

Razhod poti in pogodba z Epsteinom

Potem, ko jim je Williams priskrbel nastope na drugih liverpoolskih prizoriščih, jih je leta 1960 s kombijem odpeljal v Hamburg. Leto pozneje so se njihove poti z Lennonom, McCartneyjem, Georgeom Harrisonom, Petom Bestom, in Sutcliffom razšle. Naslednji januar je zasedba, zdaj že brez Sutcliffa, podpisala petletno pogodbo z Brianom Epsteinom in začela se je pot mednarodne slave.

Williams je spomine na svoje obdobje z Beatli pozneje zapisal v spominih z naslovom Allan Williams: The Man Who Gave The Beatles Away. "Vesel sem, da sem bil tam v šestdesetih letih, ko se je vse začelo," je leta 2010 dejal za Liverpool Echo. "Vedno sem bil ponosen na Beatle, pa tudi ponosen in vesel, da sem bil delček zgodbe najslavnejše skupine na svetu."

M. K.