Umrl je legendarni roker Tom Petty

Zaslovel je v 70. letih prejšnjega stoletja s svojo skupino Heartbreakers

2. oktober 2017 ob 22:20,

Los Angeles - MMC RTV SLO

V 67. letu starosti je umrl Tom Petty, ki je pred štirimi desetletji s skupino the Heatbreakers izdal svoj prvi album. Za glasbenika je bil usoden zastoj srca.

Ameriški mediji poročajo, da so rokerja, ki bi ta mesec dopolnil 67 let, v nedeljo zvečer našli nezavestnega na njegovem domu v Malibuju. Prepeljali so ga v bolnišnico UCLA Santa Monica Hospital in ga priključili na aparate, v ponedeljek pa so sporočili žalostno novico o njegovi smrti.

Petty je zaslovel v 70. letih prejšnjega stoletja s svojo skupino Heartbreakers. Skupina se je podpisala pod številne uspešnice kot so American Girl, Free Fallin', Breakdown, Listen to Her Heart in mnoge druge. Leta 2002 so bili sprejeti v Dvorano slavnih rokenrola.

Prav letos je od ameriške diskografske akademije, ki podeljuje grammyje, prejel tudi laskavo priznanje osebnost leta. "Rock n' roll gre naprej," je na slavnostni večerji, na kateri so mu podelili priznanje, ki nosi ime neprofitne organizacije MusiCares, oznanil pevec, ki še prejšnji mesec v Los Angelesu nastopil na treh koncertih.

"Tom se je s svojo glasbo za vedno vtisnil v našo zavest. Njegova umetniška nadarjenost in njegova filantropija, za katero ni nikoli hotel priznanja, sta mu prinesla nagrado MusiCares," je ob predaji nagrade povedal vodja fundacije MusiCares in Ameriške diskografske akademije Neil Portnow.

