Na zadnjem tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki leta 2016 v Kölnu je zmagal 19-letni poljski saksofonist Łukasz Dyczko. Foto: Thomas Hanses (EBU) Izbrani glasbenik bo sodeloval na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki 2018, ki bo med 16. in 24. avgustom 2018 v Edinburgu na Škotskem. Foto: EBU Naša predstavnica Zala Vidic na tekmovalnem odru Evrovizijskih mladih glasbenikov 2016. Predstavila se je s Čajkovskim. Foto: Thomas Hanses, EBU Foto: Thomas Hanses (EBU)

V pričakovanju finalistov za izbor Evrovizijskih mladih glasbenikov

Kdo bo avgusta Slovenijo zastopal v Edinburgu?

8. marec 2018 ob 09:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Konservatorju za glasbo in balet Ljubljana bo danes nastopilo 23 mladih glasbenikov, ki se potegujejo za uvrstitev na letošnje tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki. Celodnevni izbor lahko v neposrednem prenosu danes spremljate tudi na MMC-ju.

Na polfinalnem izboru, ki se bo začel ob 9.45 in trajal do 19.30, se bodo predstavili Sebastijan Buda (rog), Sara Čano (violončelo), Lucija Furlani (violončelo), Tea Jeličić (klavir), Jure Jozič (evfonij), Tim Jurkovič (kitara), Ana Knez (basovska pozavna), Miha Koželj (klarinet), Bratko Krivokapič (tenorski helikon), Leto Križanič Žorž (harfa), Klara Lužnik (klavir), Lan Meden (saksofon), Nikola Pajanović (violina), Tine Plahutnik (pozavna), Verona Rapuc (harfa), Taja Rijavec (harfa), Nejc Rupnik (violončelo), Dorotea Senica (flavta), Nace Slak (klavir), Blaž Starc (saksofon), Samanta Škorja (klarinet), Matej Štih (pozavna) in Teja Udovič Kovačič (harmonika).

Odziv na javni razpis za sodelovanje na izboru za predstavnika RTV Slovenija na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki 2018, ki se je zaključil 22. februarja, je bil ponovno velik.

Nastope mladih glasbenikov bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo sestavljajo Dika Smajlović Bravničar, Hinko Haas in Franc Kosem. Med tekmovalci bodo izbrali šest najboljših glasbenikov, ki se bodo uvrstili v finalni večer. Ta se bo odvil v petek, 30. marca, v Veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer bodo nastopili s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Simona Krečiča. Finalni večer bo posnela in v svojih programih predvajala tudi Televizija Slovenija.

Izbrani glasbenik bo sodeloval na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki 2018, ki bo med 16. in 24. avgustom 2018 v Edinburgu na Škotskem. Finale tekmovanja bo 23. avgusta 2018 v dvorani Usher v Edinburgu.

Slovenski glasbeniki pustili močan pečat

Vseevropsko tekmovanje v klasični glasbi Evrovizijski mladi glasbeniki poteka od leta 1982 in ga organizirajo članice EBU-ja. Slovenija ima v zgodovini tekmovanja nekaj izvrstnih uspehov. Spomnimo na zmago flavtistke Eve Nine Kozmus leta 2010, na drugo mesto pianista Urbana Staniča leta 2014 in na tretje mesto violončelistke Karmen Pečar leta 2002.

M. K.