Veliko zborovsko nagrado Evrope osvojili Indonezijci

Vsakih šest let tekmovanje gosti Maribor

22. april 2018 ob 11:42

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Veliko zborovsko nagrado Evrope, za katero se je potegovalo pet zborov z vsega sveta, je osvojil The Resonanz Children's Choir iz Indonezije.

Po navedbah Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) so mladi pevci pokazali muzikalno najbolj prepričljivo izvedbo, hkrati pa očarali z bogato kostumografijo in celovitim odrskim nastopom.

V 30. finalu za veliko zborovsko nagrado Evrope, ki je potekalo v soboto zvečer v mariborski Dvorani Union, je nastopilo pet zborov iz Švedske, Italije, Kitajske in Indonezije. "Unionska dvorana je bila premajhna za vse ljubitelje zborovske glasbe, ki so hoteli prisluhniti vrhunskemu petju, saj je bila razprodana do zadnjega kotička, Maribor pa je ta konec tedna še utrdil svoj sloves svetovne prestolnice zborovskega petja," so izpostavili v JSKD.

Otroci in odrasli tekmujejo skupaj

To tekmovanje nima kategorij, zato se v finalu vedno enakovredno pomerijo različne zasedbe, tako odrasli kot otroški zbori. Kot je povedala samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo JSKD Mihela Jagodic, komisija med tekmovalnimi zbori izbere le zmagovalca, ne pa tudi drugo in tretjeuvrščenega, tako da so ostali enakovredni finalisti.

Štafeto gostiteljice si predaja šest mest

V Zvezo za veliko nagrado Evrope, ki je bila ustanovljena leta 1988, je vključenih šest mest oziroma držav, poleg Maribora še Tours (Francija), Varna (Bolgarija), Arezzo (Italija), Tolosa (Španija) in Debrecen (Madžarska). Vsako leto potekajo tekmovanja v posameznih članicah, zmagovalci ene sezone vseh tekmovanj pa se udeležijo finala zmagovalcev. Tega zapored gostijo posamezne članice, tako da vsako mesto pride na vrsto vsakih šest let.

V Mariboru so tako nastopili zbori Allmänna Sangen iz švedske Uppsale, ki je zmagal na lanskem zborovskem tekmovanju v Sloveniji; Coro Musicanova iz Rima, ki je zmagal na tekmovanju v Franciji; The Stockholms Musikgymnasium Chamber Choir iz Stockholma, ki je zmagal na tekmovanju v Bolgariji; Beijing Philharmonic Children's Choir iz Pekinga, ki je zmagal na tekmovanju v Italiji, ter The Resonanz Children's Choir iz Džakarte, ki je zmagal na tekmovanju v Španiji.

Vzporedno teče še tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018. Gre za bienalno državno tekmovanje odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin na najvišji ravni, na katerem nastopa 20 zasedb s 650 pevci.

