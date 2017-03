Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na Gostičevih dnevih slišimo opere v katerih je blestel naš operni pevec in organist Jože Gostič. Foto: AP Legendarni tenorist Jože Gostič (1900-1963). Foto: Wikipedia

Začetek 18. dnevov Jožeta Gostiča, legendarnega tenorista

Publika ga je oboževala

5. marec 2017 ob 18:58

Ljubljana/Zagreb - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sinoči so se s slavnostnim koncertom v Slovenski Filharmoniji začeli 18. Gostičevi dnevi v spomin na svetovno znanega slovenskega tenorista Jožeta Gostiča.

Organizatorji Kulturno društvo Jože Gostič Homec, Društvo prijateljev zagrebške Opere, ljubljanska in zagrebška Opera so tako pripravili prireditve pri nas in na Hrvaškem v krajih, ki so povezanih z njegovim življenjem in delom.

Prve Gostičeve dneve so leta 2000 organizirali na pobudo Vladimirja Kranjčevića, tedaj direktorja zagrebške Opere katere prvak je bil nekdaj tenorist Jože Gostič. Kranjčević se je sinoči Gostiču poklonil z Rahmaninovo Liturgijo sv. Janeza Zlatousta, ki jo je pod njegovim dirigentskim vodstvom izvedel Zbor slovenske filharmonije.

"Imel je raznovrsten repertoar, saj je obvladal tako lirične kot dramske vloge. Odkrito lahko povem, da je bil s strani publike v Zagrebu oboževana oseba, kar velja tako za strokovno kot laično javnost," se je spominjal Vladimir Kranjčević.

Na Gostičevih dnevih slišimo opere v katerih je blestel naš operni pevec in organist Jože Gostič. Kljub gostovanjem na najuglednejših evropskih opernih odrih se je pogosto vračal v domači Homec. "S temi dogodki v našem domačem kraju želimo operno umetnost in predvsem spomin na Jožeta Gostiča približati ljudem in ga ohraniti v trajnem spominu," pa je dejal Borut Jenko, predsednik kulturnega društva Jože Gostič iz Homca.

Dvotedenski festival oblikuje kakovosten program, ki pa ga želijo organizatorji ob morebitni finančni podpori dopolniti s tekmovanjem mladih opernih pevcev.

VIDEO Začenjajo se 18. Gostičevi dnevi

G. K., Tina Šrot, TV Slovenija