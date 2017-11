Živela štiri desetletja punka na Slovenskem!

Vsemetelkovski benefit pod geslom Viva punk! Viva RŠ!

24. november 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 40-letnici punka na naših tleh je Radio Študent delavnice, razstavo, uprizoritev radijskega stripa, pogovor in seveda predvsem glasbeni program v okviru vsemetelkovskega benefita tokrat zastavil tematsko.

Štiri desetletja punka na Slovenskem pomeni namreč tudi štiri desetletja punka na Radiu Študent. Tako je glasbeni del dogodka na Metelkovi zastavljen tudi kot pokazatelj, da je punk ne le še zmeraj živ, temveč tudi še zmeraj aktualen.

Osebni fotografski dnevnik, pospremljen z zvokom

Galerija Alkatraz v okviru dogodka prinaša razstavo Alternativno samozgodovinjenje alternative: Razstava dokumentarnih fotografij Matije Praznika o punk sceni + Prsa. Avtor fotografij Matija Praznik je bil dejaven spremljevalec lokalne punk scene, razstavljene fotografije pa je posnel v prvi polovici 80. let minulega stoletja v disku Študent (FV) in na koncertih v Ljubljani. Postavitev spremljajo zvočni posnetki avtorjevih spominov in asociacij, ki vzniknejo ob pogledu na fotografije - te pa so v svojo glasbeno podlago vključili člani Ansambla Prsa.

Natančen razpored petkovega dogajanja na Metelkovi si lahko pogledate na tej povezavi.

Kaj punk sploh je in ali je danes še sploh živ?

Ker punk ni le glasbena zvrst, temveč tudi življenjski slog in politična naravnanost, subkultura. Tako se bo moderator Tine Bele na okrogli mizi, naslovljeni Punk nekoč in danes, v Infoshopu s Špelo Pristavec, Adinom Crnkićem in Nikolaijem Jeffsom razpravljal o pomenu punka, o njegovih družbeno političnih implikacijah, njegovi vlogi v družbi – tako ob njegovih začetkih kot danes.

Uprizoritev kultnega Lavričevega stripa

Strip Rdeči alarm Tomaža Lavriča, letošnjega prejemnika nagrade Prešernovega sklada, razkriva nekdanjo ljubljansko punkersko sceno in kaj se je zgodilo, ko so tukajšnji punkerji odrasli. V Menzi pri Koritu bodo ob glasbeni podlagi in zvočnih učinkih v živo brali špikerji in špikerice Radia Študent, strip pa bo projiciran na veliko platno.

Škotski glasbeni aktivist v radijskem studiu in zvrhana malha zasedb na Metelkovi

Na valovih Radia Študent bodo v oddaji Oralni anali gostili škotskega punkerja in glasbenega aktivista Michaela Kasparisa, sicer tudi ustanovitelja založbe Night School Records, ki bo tudi nastopil na benefitu.

V koncertni del dogajanja bosta v Jalla Jalli povedli mladi domači punk zasedbi Grable in HakAttak, v Menzi pri koritu je napovedan zvoćno-besedni dogodek Esada Babačića in Braneta Zormana, naslovljen Od postaje do postaje, sledita pa nastopa zasedb Underpodngrabn in Carina.

V klubu Gromka bodo igrali Iamdisease, Sharpen Your Fringe in Mama Dolores. Brgs (Jaka Berger) & Umdhlebi - Red Moon, Warrego Valles in Apostille bodo v Channel Zero poskrbeli za elektronsko obarvan del večera, v Gala Hali pa bodo nastopili OtomPotomRopotom, Lolita in Šajzerbiterlemon. Nadalje bodo v Klubu Monokel nastopili Tajga&Tundra, R36 b2b S.A. Voidette in Ulla. Na vseh prizoriščih je napovedan še naknadni DJ-program.

Obletnica zahteva tudi svoj fanzin

Poleg tega bo organizirano še (sito)tiskanje majic in priprava veganske prehrane v Črni kuhinji. Ob tej priložnosti štirih desetletij punka na Slovenskem je izšel fanzin, ki je nastal na podlagi javnega povabila ustvarjalcem z različnih področij, njegova končna podoba pa je delo Zorana Pungerčarja.

P. G.