Filmska recenzija: Matura

"Zgodba Romea Aldee je tudi zgodba o družbi in njenih institucijah. Lahko najdemo povezavo med kompromisom, korupcijo, vzgojo in revščino? Lahko svoje otroke vzgojimo drugače, kot smo bili vzgojeni sami? Pripovedno bistvo takšnega filma ne tiči v natančnem pojasnjevanju vseh tem in pomenov, pač pa v težnji, da jim prepušča prosto pot," ob filmu razmišlja režiser in scenarist Cristian Mungiu. Foto: Kinodvor