80 let Lenčke Kupper, avtorice pesmi za otroke, ob katerih se mnoge generacije učijo glasbe

Lenčka Kupper se je rodila 4. aprila 1938 na Bistrici pri Pliberku v znani Bognarjevi družini. Obiskovala je gospodinjsko šolo v Šentrupertu pri Velikovcu, pozneje pa se izučila za šiviljo. Pela je v različnih zborih, leta 1980 pa se je širši javnosti predstavila z zdaj že ponarodelo pesmijo Enkrat je bil en škrat v Domu glasbe v Celovcu. To pesem danes pojejo slovenski otroški in mladinski zbori, otroci v slovenskih šolah in vrtcih po vsem svetu. Foto: JSKD Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat. Imel je dolgo bradico, vsa siva je bila. Na hrbtu nosil krošnjico, v njej polno zlata. Enkrat, enkrat,… Pomagal rad je vsem ljudem, ki dobri so bili. Hudobneže preziral je, za nje ni imel oči. Enkrat, enkrat,… Ti praviš, da ga ni bilo, dokazov, da še ni. V pravljici še živel bo, zato zapojmo vsi. Enkrat, enkrat. Lenčka Kupper: Enkrat je bil en škrat Sorodne novice Tischlerjeva nagrada v roke Lenčke Kupper

4. april 2018 ob 08:46

Celovec - MMC RTV SLO, STA

Lenčka Kupper, ena najpomembnejših koroških avtoric otroške poezije, je napisala okoli 200 otroških pesmic, ki so izšle v mnogih zbirkah in na glasbenih nosilcih. Več njenih pesmi pa so priredili tudi za odrasle zbore, poleg pesmi je pisala tudi povesti.

Dela Lenčke Kupper so namenjena predvsem otrokom, njihovim staršem, vodjem otroških in mladinskih zborov ter glasbenim pedagogom. Še posebej zaradi melodij, ki jih je dodala vsaki pesmi, jih mnogi strokovnjaki priporočajo tudi za učenje glasbe v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole.

Letošnja prejemnica najvišjega priznanja med Slovenci na avstrijskem Koroškem

Januarja sta ji Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelila 39. Tischlerjevo nagrado, najvišje priznanje med Slovenci na avstrijskem Koroškem za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki pomembno prispevajo v zakladnico slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Leta 1980 se je širši javnosti predstavila z zdaj že ponarodelo pesmijo Enkrat je bil en škrat v Domu glasbe v Celovcu. To pesem danes pojejo slovenski otroški in mladinski zbori, otroci v slovenskih šolah in vrtcih po vsem svetu. Kmalu zatem so njene pesmi začele izhajati v pesniških zbirkah in na glasbenih nosilcih.

Pod okriljem Krščanske kulturne zveze je leta 1981 izdala prvo pesniško zbirko s kaseto Pojmo s ptički, štiri leta kasneje je z Janezom Bitencem izdala zbirko pripovedk in pesmi Skrivnostna bela krpica, leta 1987 je pri založbi Drava izšla zbirka pesmi Brez meja. Kasneje sta izšli še zbirka pesmi Vetrnica in zbirka povesti Iz roda v rod soavtorjev Cirila Rudolfa in Nika Kupperja.

Več lovorik, vezanih na glasbeno življenje

Leta 1983 ji je Krščanska kulturna zveza podelila priznanje in zahvalo za vztrajno delo na področju slovenske glasbe. Tri leta kasneje ji je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) podelil Gallusovo priznanje, pred desetimi leti pa tudi srebrno plaketo za dolgoletno in uspešno delo na področju glasbenih dejavnosti in otroške glasbene vzgoje z utemeljitvijo, da je "razmahnila glasbeno življenje v svojem okolju, še zlasti na področju otroške glasbene vzgoje".

80. jubileju Lenčke Kupper se poklanjajo danes s prireditvijo, ki jo v celovškem knjižnem centru Haček pripravljata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.

