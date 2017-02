Berlinska nagrada Ilmi Rakusa, literatki senzibilnega tematiziranja raznolikosti Evrope

Za pomemben prispevek k razvoju sodobne literature v nemščini

22. februar 2017 ob 20:10

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Dobitnica berlinske literarne nagrade je pisateljica Ilma Rakusa, katere pisanje po presoji žirije odlikujeta izjemna jezikovna in formalna zavest ter muzikalnost kot tudi nadnacionalna razgledanost.

Njena poezija očara z izjemnim nivojem refleksije, še piše v obrazložitvi nagrade, ki so jo lavreatki podelili v ponedeljek v Berlinu. Žirija je o literarnem ustvarjanju Ilme Rakusa še zapisala, da se v njem odraža njena mednarodna in večjezična biografija. Literatka ima "odločilni glas tiste večjezične srednjeevropske literature, zaznamovane z izkušnjo migracije, ki so jo nacionalsocialistični teror in komunistične diktature marginalizirali in jo izrinili iz zavesti javnosti". V svoji literaturi na senzibilen in poetičen način tematizira kulturno raznolikost in večjezičnost Evrope. Formalno so v njem zastopane vse zvrsti, še posebej pa pripovedni teksti in lirika, je še zapisala žirija.

Rodila se je leta 1946 v kraju Rimavska Sobota na Slovaškem mami Madžarki in očetu Slovencu. Otroštvo je preživela v Budimpešti, Ljubljani in Trstu, leta 1951 se je preselila v Zürich. Študij slavistike in romanistike je opravila v Zürichu, Parizu in Leningradu.

Doktorirala je leta 1971 z disertacijo Študije o motivu osamljenosti v ruski književnosti. Med letoma 1971 in 1977 je delala kot asistentka na Inštitutu za slavistiko Univerze v Zürichu. Leta 1996 je bila sprejeta na Nemško akademijo za jezik in književnost v Darmstadtu. Njena bibliografija je zelo bogata, poleg tega prevaja iz francoščine, ruščine in madžarščine.

Tudi dobitnica vilenice

Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja; leta 2005 so ji podelili nagrado vilenica, slovenski bralci pa so ob tej priložnosti dobili prevod njene zbirke pesmi Črta čez vse (Cankarjeva založbia. V slovenskem prevodu so dostopni še njene pripovedi Miramar, kratkoprozna zbirka Morje modro morje in pesniška zbirka Proti strahu.

Berlinsko nagrado, ki je vredna 30.000 evrov, podeljujejo avtoricam in avtorjem, ki s svojim literarnim delom v zvrsteh pripovedništva, dramatike in poezije pomembno prispevajo k razvoju sodobne literature v nemščini. Nagrajencu pripade tudi častna profesura na Freien Universität v Berlinu. Doslej so priznanje med drugim dobili Herta Müller, Ilija Trojanow, Ulrich Peltzer, Rainald Goetz, Lukas Bärfuss, Hans Joachim Schädlich in Feridun Zaimoglu.

M. K.