Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Claire Danes je 592 strani Odiseje prebrala v šestih šesturnih branjih. Foto: EPA Sekcija, znotraj katere pri Audiblu ponujajo zvočne knjige v sodelovanju z znanimi igralci, se imenuje Poslušanja na zvezdniški pogon (Star-Powered Listens). Med njimi najdemo Anne Hathaway, ki prebira Čarovnika iz Oza. Foto: EPA Sorodne novice Osma sezona TV-serije Domovina bo njena zadnja Foto: Na Pločniku slavnih "zasadili" zvezdnico Tega trapastega življenja Dodaj v

Claire Danes nam bere Odisejo, Anne Hathaway pa Čarovnika iz Oza

2,5 milijarde dobička od zvočnih posnetkov

22. avgust 2018 ob 21:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Amazonov Audible in druge platforme zvočnih knjig se vse bolj trudijo, da bi lahko poslušalstvu kot pripovedovalce knjig ponudile zveneča imena iz Hollywooda – tako je pred kratkim izdano zvočno knjigo Homerjeve Odiseje s svojim glasom obarvala igralka Claire Danes.

Audible, gigant med ponudniki zvočnih knjig in zvočnih posnetkov, ima sicer na svojem spisku več kot 425.000 zvočnih del. Posnetek Odiseje se bo na spisek vključil od 20. novembra dalje, poroča Hollywood Reporter.

Krasna vaja

Prevod grškega epa v interpretaciji Claire Danes je poseben tudi zato, ker gre za delo prevajalke Emily Wilson in je prvi ženski prevod tega slovitega dela svetovne književnosti v angleščino.

"Zelo rada sem imela to izkušnjo," je povedala zvezdnica TV-serije Domovina in dodala, da je takšno pripovedovanje "krasna vaja". Igralka je leta 2017 že nastopila kot pripovedovalka romana Deklina zgodba kanadske pisateljice Margaret Atwood.

Zgodbe in obešanje perila

Danesova je 592 strani Odiseje prebrala v šestih šesturnih branjih, v poslušanju zvočnih knjig pa je sama našla učinkovito rešitev. "Vsi nenehno opravljamo več stvari naenkrat in kdo ima potem čas sedeti eno uro s knjigo na kavču? Ne prav veliko ljudi. Lepo je, da lahko ponotranjaš zgodbe, a zraven tudi obešaš perilo."

Sekcija, znotraj katere pri Audiblu ponujajo zvočne knjige v sodelovanju z znanimi igralci, se imenuje Poslušanja na zvezdniški pogon (Star-Powered Listens). Med njimi najdemo Anne Hathaway, ki prebira Čarovnika iz Oza, Laverne Cox in njeno "ozvočenje" Doline lutk in tudi zvezdnike, ki berejo svoje avtobiografije – takšen primer sta Trevor Noah in delo Born a Crime.

Viola Davis bere otrokom

Trend prepoznavajo tudi druge založbe in platforme. Penguin Random House ima med svojimi pripovedovalci zvočnih knjig Nicka Offermana, Michaela Shannona, Dermota Mulroneyja, Willa Pattona in Lieva Schreiberja, vsi našteti so pripovedovali zgodbe iz zadnje zbirke Denisa Johnsona The Largesse of the Sea Maiden. Med bralkami književnosti za otroke pa najdemo denimo oskarjevko Violo Davis.

Zvočne knjige in posnetki so lani Audiblu in drugim ponudnikom prinesli kar 2,5 milijarde dobička.

N. Š.