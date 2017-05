Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gostje drevišnjega slavnostnega odprtja bodo pesnika Boris A. Novak (na fotografiji) in Milan Dekleva ter letošnja Prešernova nagrajenca, slikarka Metka Krašovec in prevajalec Aleš Berger. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dolenjski knjižni sejem: besede in knjige, znanje in razvoj

Več kot 2.000 aktualnih knjižnih naslovov

29. maj 2017 ob 13:35

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Na 40. dolenjskem knjižnem sejmu bodo predstavili slovensko letno knjižno bero, priredili več pogovorov in srečanje najmlajših literatov.

V novomeški knjigarni Mladinske knjige so povedali, da bodo na sejmu, ki ga prirejajo Kulturno-umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirana Jarca in lokalna knjigarna Mladinske knjige, odprli pa ga bodo drevi ob 19.00 v Galeriji Krka, predstavili več kot 2.000 knjig oziroma glavnino od lanskega do letošnjega sejma izdanih knjig večine slovenskih založb.

V okviru knjižnega sejma bodo v torek zvečer predstavili dopolnjeno izdajo knjige Iz dolenjske preteklosti, ki je izšla ob 100-letnici rojstva bibliotekarja in slavista Karla Bačerja. Gostji večera bosta Mateja Kambič in Ria Bačer.

V sredo opoldne bodo sledile knjižne POPslastice z raperjem Klemnom Klemnom oziroma prireditev, s katero knjižnica med osnovnimi šolami promovira bralno kulturo. V četrtek zvečer bodo pripravili še območno srečanje najmlajših literatov V majhnem plašču besed za učence dolenjskih osnovnih šol. Gostja srečanja bo pisateljica Maša Ogrizek.

V Kulturno-umetniškem društvu Krka so ob 40. obletnici omenjene prireditve poudarili, da Dolenjski knjižni sejem, ki bo potekal do petka, "že od maja 1978 oziroma štiri desetletja in leto za letom ostaja zavezan poudarjanju pomena besed in knjig, pomena znanja in razvoja ter tradiciji druženja vrhunskih ustvarjalk in ustvarjalcev z njihovimi bralkami in bralci".

Vse v okviru Dolenjskega knjižnega sejma razstavljene knjige bodo na prodaj z desetodstotnim popustom, so še sporočili njegovi prireditelji.

A. K.