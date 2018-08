Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Člani in članice Društva slovenskih pisateljev so v ponedeljek prejeli pismo Iva Svetine o njegovem odstopu s funkcije predsednika. Foto: BoBo Sorodne novice Ivo Svetina odstopil z mesta predsednika DSP-ja Dodaj v

Društvo slovenskih pisateljev bo novega predsednika volilo septembra

Članstvo pozvano k oddaji kandidatur

2. avgust 2018 ob 17:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev (DSP) je po odstopu Iva Svetine na torkovi seji sklenil, da bo izredni volilni občni zbor društva, na katerem bodo volili novega predsednika, 12. septembra. Članstvo so z današnjim dnem pozvali k oddaji kandidatur za novega predsednika.

Kot je znano, je Svetina članstvo DSP-ja v ponedeljek v pismu obvestil, da je 22. junija obvestil upravni odbor o svojem nepreklicnem odstopu z mesta predsednika DSP-ja. "Razlogov za to mojo odločitev je več, med drugim so tudi osebne narave," je zapisal. Kot je sporočil upravni odbor DSP-ja, je Svetina z dnem sporočila članstvu tudi uradno odstopil.

Upravni odbor društva je skupaj s pisarno društva za čas do volilnega občnega zbora prevzel tudi opravljanje tekočih poslov, Svetina pa je za ta čas za opravljanje nekaterih formalnih poslov pooblastil podpredsednico Gabrijelo Babnik, določene dokumente pa še vedno kot uradni pravni zastopnik do volilnega občnega zbora podpisuje tudi sam.

Na začetku mandata je Svetina za svoja namestnika imenoval dva podpredsednika – poleg Gabrijele Babnik še Dušana Šarotarja, da v primeru njegovega odstopa delovanje društva ne bi bilo ogroženo.

Člani upravnega odbora izražajo Svetini "globoko spoštovanje kot ustvarjalcu in človeku in se mu zahvaljujejo za dinamično in raznoliko izkušnjo sodelovanja z njim".

Svetina za zdaj ne daje izjav, svoje razloge za odstop pa bo pojasnil na omenjenem izrednem volilnem občnem zboru, na katerem bo izvoljen tudi nov predsednik oziroma predsednica društva. Društvo je pisatelj, pesnik in dramatik vodil od konca leta 2014, ko se je upokojil kot dolgoletni direktor Slovenskega gledališkega muzeja. Decembra lani je bil edini kandidat za ponovni mandat predsednika društva. Med članstvom je takrat dobil veliko podporo.

