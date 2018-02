Je veliki dramatik William Shakespear prepisoval od Georgea Northa?

Programska oprema odkrila nov vir Shakespearovih tekstov

9. februar 2018 ob 22:27

Verjetnost, da je podobnost med tekstom rokopisa Georgea Northa iz leta 1576 A Brief Discourse of Rebellion (Kratka razprava o uporu) in teksti Williama Shakespeara zgolj naključje, je ena proti milijardi.

Programska oprema, ki je specializirana za lov na plagiate, in je najpogosteje uporabljena za preverjanje študentskih esejev, je odkrila že zdavnaj pozabljeni rokopis iz leta 1576 kot najverjetnejši vir več kot 20-ih monologov in odlomkov iz del velikega angleškega pesnika in dramatika Williama Shakespearja, je poročal spletni TheGuardian.

Akademska raziskovalca Dennis McCarthy in June Schlueter z kolidža Lafayette v ameriški zvezni državi Pennsylvania sta namreč uporabila program WCopyfind in primerjala tekste Shakespearjevih del z nikoli objavljenim rokopisom Georgea Northa z naslovom A Brief Discourse of Rebellion, about the dangers of rebelling against the king (Kratka razprava o uporu in o nevarnostih upora proti kralju). Našla sta več kot 20 močno podobnih odlomkov, in sicer med drugim Macbethovo primerjanje pasem z različnimi razredi ljudi, prerokbo v Kralju Learju, in dogodki okoli boja Jacka Cadea z Aleksandrom Idenom v Henriku VI.

"Do zdaj ni še noben akademik preučeval rokopisa, in najverjetneje je bil zelo malo bran. Najina analiza je pokazala, da je rokopis Georgea Northa najbolj vpliven izvirni tekst na Shakespearjevo delo v kakršnikoli obliki," so zapisali v po rokopisu izdani istoimenski knjigi, ki bo izšla februarja letos. "Glede na to na koliko različnih Shakespearjevih del, koliko različnih scen in koliko odlomkov je vplival rokopis, lahko rečemo, da presega vse ostale znane Shakespearjeve vire, z izjemo morda kronike Edwarda Halla in Plutarhovih Vzporednih življenjepisov v prevodu Thomasa Northa," so še zapisali.

Identična zaporedja besed – naključje?

Ko so pregledali zgolj štiri besede, in sicer proportion, glass, feature and fair (razmerje, steklo, značilnost, pravica), ki jih Shakespeare uporabi v zaporedju 31-ih, North pa v zaporedju 16-ih besed, so ugotovili, da kaj takšnega v tako tesni formaciji ne stori prav nobeno drugo delo v podatkovni bazi. "Sicer bi človek lahko pomislil, da če nekdo piše o steklu, bo v isti odstavek pogosto zapisal tudi besede razmerje, značilnost in pravica, a temu ni tako, nihče drug tega ni storil," sta zapisala avtorja raziskave in dodala, da je bilo kaj takšnega pred digitalizacijo težko dokazovati, zdaj pa so dokazi na dlani.

McCarthy in Schlueter sta zatrdila, da "je verjetnost Shakespearjeve po naključju uporabil zaporedje istih besed ena proti milijardi, pa tudi če so se mu te štiri posrečile, je zadel še naslednje štiri, in sicer nature, shadow, deformed, world (narava, senca, deformiranost, svet), kar bi bilo enako kot zadeti na loteriji dvakrat zapored".

Skepticizem ostaja

Profesor angleščine John Mullan ostaja glede pomembnosti odkritja previden. "Ta rokopis je Shakespeare morda prebral, a ne smemo pozabiti, da obstaja osem knjig dolga izdaja o virih od koder je Shakespeare črpal, če pogledamo prvi del Henrika IV. vidimo, da je v njem devet dolgih odlomkov prepisanih iz drugih del," je pojasnil in dodal, da so ti odlomki značeni kot "vir", "mogoč vir", "verjeten vir", "zgodovinska analogija" ali "analogija".

