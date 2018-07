Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Festival bo ponudil več kot 50 dogodkov, vse od predstavitev avtorjev in knjig do okroglih miz. Med drugim bo Zagreb obiskal francoski pisatelj Frederic Beigbeder. Foto: EPA Letošnja izdaja tokrat ne bo imela v fokusu posebne države, lahko pa se bo pohvalila z nemara najzanimivejšimi gosti doslej, med njimi poljsko pisateljico Olgo Tokarczuk. Foto: EPA Sorodne novice Seid Serdarević: Pomemben je užitek ob besedilu Frédéric Beigbeder: Oona & Salinger Dodaj v

Jesen v Zagrebu in Splitu z velikimi imeni književnosti

3. julij 2018 ob 12:22

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zagreb in Split bosta na šestem festivalu svetovne književnosti na začetku septembra gostila poljsko pisateljico Olgo Tokarczuk in francoskega pisatelja Frederica Beigbederja.

Festivala se bo udeležilo približno 100 gostov iz 17 držav.

"Najzanimivejši gostje doslej"

Seid Serdarević, programski direktor in glavni urednik založniške hiše in festivalske organizatorke Fraktura, je na novinarski konferenci v Zagrebu povedal, da letošnja izdaja tokrat ne bo imela v fokusu posebne države, lahko pa se bo pohvalila z nemara najzanimivejšimi gosti doslej.

Na festivalu pričakujejo tudi švedskega pisatelja Jonasa Hassena Khemirija, Davida Grossmana iz Izraela in Avstralca Richarda Flanagana.

Med gosti tudi pesniki in filozofi

Pričakujejo tudi mehiškega pisatelja, "enega najbolj brezkompromisnih avtorjev mlade generacije", Antonia Ortuna in najmlajšega avtorja, ki se je znašel v finalu za literarno nagrado booker, Nigerijca Chigozia Obiomo.

V sodelovanju s hrvaškim centrom PEN bo festival gostil tri pesnike, filozofe in borce za človekove pravice iz Brazilije in Portugalske - Francesco Cricelli, Thiaga Ponceja De Moraesa in Bartholomewa Ryana.

Okrogla miza na temo gibanja Jaz tudi

Med hrvaškimi avtorji se bodo festivala med drugim udeležili Julijana Matanović, Damir Karakaš in Tea Tulić, po večletnem premoru bo pred hrvaškim občinstvom nastopila tudi hrvaška filozofinja, ki se lahko pohvali s francosko pisateljsko in akademsko kariero, Rada Iveković.

Festival bo ponudil več kot 50 dogodkov, vse od predstavitev avtorjev in knjig do okrogle mize. Med drugim napovedujejo okroglo mizo o kulturi moči v kontekstu gibanja Jaz tudi.

Retrospektiva filmov Lordana Zafranovića

Filmski program bo ponudil retrospektivo filmov hrvaškega režiserja Lordana Zafranovića, ki jih je ta posnel v sodelovanju s pokojnim hrvaškim pisateljem Mirkom Kovačem. V nekaterih zagrebških klubih bo potekal glasbeni program.

Festival bo zopet uvedel predprogram - odprtje razstave del hrvaških likovnih umetnikov v studiu Moderne galerije Josip Račić v Zagrebu 31. avgusta.

Festivalsko dogajanje bo potekalo na več lokacijah v Zagrebu in Splitu.

N. Š.