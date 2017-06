Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Knjige o Harryju Potterju so prevedene v 79 jezikov. Foto: Reuters J. K. Rowling, ki je pred izidom prve knjige čarovniške sage živela ob socialni pomoči, je najbolj prodajana knjižna serija v zgodovini čez noč prinesla milijone. Po končani seriji se je posvetila pisanju za odrasle, s Potterjevimi bralci pa še vedno redno deli različne zanimivosti, s katerimi dopolnjuje povedano zgodbo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

JK Rowling razkrila zgodbo o Harryjevem pradedu

Harry Potter ni bil prvi čarovnik s tem imenom

23. junij 2017 ob 19:57

London - MMC RTV SLO

Nekaj dni, preden bo minilo 20 let, odkar je svet ugledala prva zgodba o Harryju Potterju, je JK Rowling svojim bralcem postregla z novimi še nerazkritimi podrobnostmi o njegovih prednikih. Te so že povzročile šušljanje o morebitnem nadaljevanju.

Čeprav je knjižno sago sklenila že pred nekaj leti, pisateljica s čarovnikovimi oboževalci redno deli tiste podrobnosti iz junakove zgodbe, ki jih v sedmih knjigah ni zapisala. Tokrat se je razpisala o prednikih čarovnika z okroglimi očali in strelo na čelu. Kot se je izkazalo, Harry Potter ni prvi s tem imenom. Tako je bilo ime že njegovemu pradedu - pravzaprav je bil Henry Potter, prijatelji pa so mu rekli Harry.

Potterje izključijo iz svete druščine čistokrvnih

Kot izvemo na spletni strani Pottermore, je bil Henry med letoma 1913 in 1921 zaposlen na vrhovnem čarovniškem sodišču. Menda je povzročil pravcati nemir, ko je obsodil ministra čarodejstva Archerja Evermonda, ko je ta prepovedal, da bi čarovniška skupnost bunkeljnom pomagala v prvi svetovni vojni. Henryjevo zagovarjanje bunkeljnov je privedlo do tega, da so družino izključili iz Svete druščine 28.

Anonimni sestavljavec tega seznama čistokrvnih je namreč posumil, da kri Potterjeve družine ni tako neokrnjena, kot se zdi. Henry Potter je imel sina Fleamonta, ta pa se je poročil z Euphemio, njima pa se je rodil sin James, ki je stopil v zakon z Lily Evans. Rojstva svojega vnuka Harryja Fleamont in Euphemia žal nista dočakala.

Dve desetletji od izida prve knjige

Dvajsetletnice izida prve knjige franšize, Harry Potter in kamen modrosti, se bodo bralci spomnili v ponedeljek. Zgodbe o Harryju in njegovih prijateljih na Bradavičarki so kmalu po izidu zaokrožile po vsem svetu. Knjižna serija je prevedena v 79 jezikov, prodana pa je bila v 450 milijonov izvodih.

M. K.