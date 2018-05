Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Knjiga pisem Razmišljanje o slovenski državnosti je izšla lani pri založbi Sophia, spremno besedo je prispeval Matjaž Kmecl, naslovnico pa je ustvarila Tinka Volarič. Foto: Založba Sophia "Knjiga pisem Janka Pleterskega je njegova zapuščina javnosti, ki nosi pozitivno sporočilo, da smo še zmožni sprejeti večplasten razmislek o naši zgodovini," pravi Jože Pirjevec. Foto: BoBo Dodaj v

"Knjiga pisem je knjiga proti prevrednotenju zgodovine, proti divji reviziji"

Knjiga pisem Janka Pleterskega kot njegova zapuščina javnosti

8. maj 2018 ob 20:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Knjiga pisem Janka Pleterskega je njegova zapuščina javnosti, ki nosi pozitivno sporočilo, da smo še zmožni sprejeti večplasten razmislek o naši zgodovini, je na predstavitvi v Narodnem muzeju Slovenije povedal zgodovinar Jože Pirjevec.

Knjiga je sestavljena iz avtorjevih razmišljanj v obliki pisem o slovenski državnosti.

Piše tudi o pozabi srčne kulture

V pismih, ki jih je Pleterski pisal sodobnikom ali jih naslavljal javnosti, piše o revizionizmu v zgodovinopisju, o državi in državnosti, suverenosti in samoodločbi ljudstva, o revoluciji, pomenu mednarodnega zavzemanja, o odgovornosti, totalitarizmu in instrumentalizaciji pietete, pa tudi o času odločitev ter o pozabi srčne kulture, ki je bila nekoč - in h kateri posredno, z načinom svojega pisanja, tudi poziva - pomembna vez v razpravljanju zgodovinarjev in je omogočala, da kritična misel ni bila snovana in dojeta kot osebno obračunavanje in instrumentalizacija.

Najstarejše pismo je iz novembra 1991

Bralcem pisma dajejo ogromno podatkov, razlag in uvidov, ki jih ne dobijo v sodobnih zgodovinskih knjigah, učbenikih in množičnih medijih, zato je knjiga še toliko bolj dragocena. Najstarejše pismo v knjigi je iz novembra 1991, najnovejše pa je pismo bralcem, poslano časniku Delo iz junija 2016, ki pa tam ni bilo nikoli objavljeno, je današnji predstavitvi povedal zgodovinar Zdenko Čepič.

"Knjiga pisem je knjiga proti prevrednotenju zgodovine, proti divji reviziji, ko se daje dejstvom in dogodkom drug predznak predvsem s strani politikov in tudi zgodovinopiscev. Sporočilo knjige pa se skriva v prvotnem avtorjevem naslovu knjige - pisma o našem bitju zgodovinskega naroda tudi za jutrišnji dan," je še poudaril Čepič.

Zgodovinar, akademik in profesor

Janko Pleterski, zgodovinar, akademik in profesor, ima bogate izkušnje tudi kot politik in diplomat. S svojim znanstvenim delom je trajno zaznamoval slovensko zgodovinopisje od sredine 19. stoletja naprej. Njegov zgodovinarski opus je časovno, pa tudi problemsko zelo širok in kaže na njegovo razumevanje Slovencev v določenem času in določenih političnih razmerah, je še dodal Čepič.

Pleterski se zaradi zdravstvenih razlogov današnje predstavitve ni mogel udeležiti, zato sta knjigo v njegovem imenu predstavila zgodovinarja Jože Pirjevec in Zdenko Čepič.

Knjiga pisem Razmišljanje o slovenski državnosti je izšla lani pri založbi Sophia, spremno besedo je prispeval Matjaž Kmecl, naslovnico pa je ustvarila Tinka Volarič.

N. Š.