Knjižni sejem Liber.ac letos slovansko obarvan

Če bi se radi seznanili s svežo ponudbo akademske literature

23. maj 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Foersterjevem vrtu se danes začenja tridnevni sejem akademske knjige Liber.ac, ki ga že osmo leto pripravlja Filozofska fakulteta v Ljubljani. Spremljevalni program, letos v organizaciji oddelka za slavistiko, bo obarvan slovansko, naslovljen pa po tisti znani pesmi: Kdo je tebe, Praslovan ...

Na uvodni slovesnosti je poleg Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete (FF) Univerze v Ljubljani nastopil tudi pevec Zoran Predin, gonilna sila skupine Lačni Franz, avtorjev pesmi Praslovan.

Na sejmu bo sodelovalo 35 razstavljavcev. Prireditev, katere osnovni namen je predstaviti novosti akademskega tiska, vsako leto spremljajo tudi brezplačni dogodki. Otroci in drugi obiskovalci se bodo denimo lahko naučili katerega od tujih jezikov, kot so češčina, ruščina, slovaščina in makedonščina. Gostje sejma bodo med drugimi dopisnik Boštjan Anžin, hrvaški slikar in kipar Đanino Božić, bolgarska pisateljica Vesela Ljahova, srbski pisatelj Vladimir Arsenijević, poljski pisatelj Ignacy Karpowicz, češki pisatelj Jan Nemec ter pisatelj in režiser Goran Vojnović, so sporočili organizatorji.

Na programu je tudi vrsta predavanj, študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in ljubiteljski igralci iz rogovskega kolektiva pa bodo danes pod taktirko režiserke Zale Sajko uprizorili enodejanko Problem (1983) dramatika in nekdanjega češkega predsednika Vaclava Havla. Na ogled bo več razstav, današnjo postavitev Knjiga umetnika, na kateri bodo razstavljene knjige umetnikov sodobnih hrvaških avtorjev, bo odprla hrvaška veleposlanica Vesna Terzić.

Za glasbo bodo poleg omenjenega Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete in Predina poskrbeli še Papirniški pihalni orkester Vevče, simfonični orkester FF Filozofska filharmonija in Oktet FF.

Večina dogodkov sejma, ki se bo sklenil v sredo, bo v Foersterjevem vrtu, nekaj pa tudi v prostorih fakultete in v Slovenski kinoteki.

Letošnji spremljevalni program je pripravil oddelek za slavistiko FF v sodelovanju z Znanstveno založbo FF, Knjigarno FF, Osrednjo humanistično knjižnico FF, Študentskim pevskim zborom in Oktetom FF in Filozofsko filharmonijo. K popestritvi programa so prispevale še številne založbe, društva, galerije in veleposlaništva.

A. J.