Krošnje dreves znova vabijo v svoj hlad ljubitelje knjig

Na Ljubljanskem gradu bere več tujcev, v Tivoliju pa več družin

30. maj 2017 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ni lepšega kot poletni pobeg pred vročino v hladno senco krošenj: knjižnica pod krošnjami bo letos popestrila poletno dogajanje na 21 prizoriščih v 13 mestih.

Sprva spontan projekt v Ljubljani, prve knjige so postavili v parku Tivoli, je v teh letih zaživel v velik in odlično organiziran in obiskan poletni običaj. Kot je dejala vodja projekta Tina Popovič, se danes ne srečujejo več z začetnimi težavami, pač pa želijo stopiti korak naprej in podpreti založnike, ki jim že vsa leta stojijo ob strani. Med cilji za naprej je tudi drugačna politika pridobivanja knjig. Večino knjig so namreč v preteklih letih dobivali prek donacij, v prihodnje pa želijo okrepiti nakup knjig. S tem bi podprli založbe, obenem pa ponudili knjige, ki se jim zdijo pomembne za določene lokacije.

Kot je pojasnila Popovičeva, knjižnice na različnih lokacijah obiskujejo različni bralci. Tako imajo denimo na Ljubljanskem gradu več tujcev, v Tivoliju pa več družin.

V Ljubljani bodo lahko bralci po knjižnih užitkih posegli na sedmih lokacijah: poleg Tivolija še na Trnovski plaži, Parku Zvezda, Vodnikovi domačiji v Šiški (tu je stalni sedež), Družinskem centru Mala ulica in na Petkovškovem nabrežju.

Ponekod tudi spremljevalni program

Knjižnica pod krošnjami je v Ljubljani prvenstveno namenjena branju, torej sta tam predvidena mir in tišina, saj je kulturne ponudbe v pretolnici veliku, v drugih mestih pa bodo knjižnice pod krošnjami ponudile tudi prostor za različne dogodke in druženja. V Novi Gorici, kjer bodo bralcem ob 70. obletnici mesta ponudili tudi knjige o zgodovini mesta, bodo tako gostili pevca N'Toka, pisatelja Tadeja Goloba ter antropologinjo in publicistko Svetlano Slapšak. Knjižnica se bo iz Nove Gorice 25. julija preselila še v Kanal ob Soči.

Knjižnico pod krošnjami gostijo tudi v Polhovem Gradcu, Novem mestu (od 1. aprila do 15. oktobra), Kranju (od 22. maja do 30. avgusta), Zagorju ob Savi (junij do avgust), Ribnici (od 8. junija do 26. avgusta), na Vrhniki (od 3. do 31. julija) in na Mali Planini (od 24. do 30. julija). Letos bodo prvič gostovali v Kamniku (med 11. in 19. avgustom) in v Gornji Radgoni (od 9. junija do 9. septembra).

K. T.