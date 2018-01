Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nagrado so v avtoričinem imenu prevzeli njen mož in otroka. Foto: EPA Pesniško zbirko Inside the Wave je avtorica napisala med umiranjem. Foto: EPA Dodaj v

Literarna nagrada costa za ganljivo pesniško zbirko o soočanju s smrtjo

Šele drugič so nagrado podelili posthumno

30. januar 2018 ob 21:49

London - MMC RTV SLO

Literarno nagrado costa so žiranti podelili zbirki poezije Inside the Wave, v kateri se lani junija umrla britanska pesnica in avtorica Helen Dunmore sooča z diagnozo terminalnega raka in bližajočo se smrtjo.

Zbirko pesmi, ki je izšla pred njeno smrtjo, so po njej dopolnili še s pesmijo, ki jo je napisala 10 dni pred smrtjo, v njej pa smrt vidi kot mater, ki jo vabi v svoje naročje. "Avtorica bralcu ponuja možnost, da deli njeno izjemno čuječnost, širino in velikodušnost duha," je v oceni zbirke med drugim zapisal Guardianov kritik.

Predsednica žirije Wendy Holden je pesniško zbirko, šele osmo "pesniško" zmagovalko v zgodovini podeljevanja nagrade, označila kot moderno klasiko in poudarila "njeno zelo močno sporočilo." "Čeprav je bila zbirka napisana v času umiranja, časti življenje. Tudi ljudje, ki sicer ne berejo poezije, menijo, da je izjemna zbirka. Je neverjetno ganljiva, podpisuje pa jo avtorica na vrhuncu ustvarjalnosti," je med drugim dejala Holdnova. Žirija je za odločitev potrebovala 90 minut, sicer ni bila soglasna, a kot je dejala predsednica, so bili z zmagovalko zadovoljni vsi.

Največkrat nagrada za roman

Nagrajena avtorica, ki je umrla pri 64. letih, je šele druga posthumna prejemnica omenjene nagrade, ki jo podeljujejo od leta 1971. Sprva je nosila drugačno ime, in sicer knjižna nagrada Whitbread, zanjo pa se lahko potegujejo avtorji iz Velike Britanije in Irske. Nagrado podeljujejo v petih kategorijah: roman, prvenec, biografija, poezija in otroška knjiga, med zmagovalci posameznih kategorij pa potem izberejo prejemnika glavne nagrade, ki prejme tudi denarno nagrado v višini 30 tisoč funtov (dobrih 34.000 evrov). Največkrat je nagrado costa osvojil roman (12-krat), petkrat so se je razveselili avtorji knjižnih prvencev, šestkrat avtorji biografije, osemkrat pesniki in dvakrat avtorji otroške knjige. Letos se je za nagrado potegovalo 620 del, še piše Guardian.

K. T.