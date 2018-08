Makedonija in pot do petega romana Gabriele Babnik

Gabriela Babnik v pisateljski rezidenci v Skopju

7. avgust 2018 ob 09:02

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Slovenska pisateljica Gabriela Babnik bo ta mesec obiskala Skopje kot rezidentka programa Reading Balkans. Med bivanjem v Makedoniji se bo posvetila ustvarjanju novega dela.

Po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia se bo pisateljica, literarna kritičarka in prevajalka Gabriela Babnik lahko v času svoje rezidence tudi pobližje seznanila z makedonsko književnostjo in tamkajšnjim kulturnim okoljem, in sicer na srečanjih s pisatelji, prevajalci in predstavniki založb. Projekt Reading Balkans podpirata program EU Ustvarjalna Evropa ter evropska povezava za književnost in knjige Traduki.

Pisanje, ki nam vedno znova približa Afriko

Gabriela Babnik se je rodila leta 1979 v Göppingenu v Nemčiji. Na ljubljanski filozofski fakulteti je študirala primerjalno književnost, po študiju pa je potovala po Afriki. Najdlje se je zadržala v Burkini Faso, ki je postala navdih za večino njenih del.

Doslej je izdala štiri romane - Koža iz bombaža (2007), V visoki travi (2009), Sušna doba (2012) ter Intimno (2015). V slovenskih medijih redno objavlja literarne kritike in druge prispevke. Magistrirala je iz nigerijskega modernega romana in je med drugim poslovenila romane priznane nigerijske pisateljice Chimamande Ngozi Adichie.

Leta 2008 je za roman Koža iz bombaža prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec, za svoj tretji roman Sušna doba pa je leta 2013 prejela evropsko literarno nagrado za uveljavljajoče se avtorje. Istega leta je prejela tudi Stritarjevo nagrado za mladega literarnega kritika.

Prejšnji teden je Gabriela Babnik do septembrskega izrednega volilnega občnega zbora začasno prevzela predsedstvo Društva slovenskih pisateljev, potem ko je dosedanji predsednik Ivo Svetina odstopil s položaja.

