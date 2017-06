Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Izkoreninjeni prodajalci knjig so se bili pred desetletjem prisiljeni ustaliti na trenutni lokaciji na robu starega mesta, na trgu Bab Doukkala. Foto: Reuters Trgovci vztrajajo, da njihov posel spada na trg Jamaa El Fna v historičnem centru mesta. Tam so nekoč že bili, dokler jih pred desetletji niso izrinile stojnice z ulično hrano. Foto: Reuters Na zalogi imajo vse od arabskih prevodov Karla Marxa do modernih moroških kuharic in stoletja starih tekstov islamskega prava, nekateri stanejo tudi tisoče dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marakeškim prodajalcem knjig spet grozi deložacija

Namesto vrste knjigarn mestni vrtovi?

7. junij 2017 ob 20:33

Marakeš - MMC RTV SLO/Reuters

Knjigarnarji, ki so si na ulicah Marakeša že davno izborili prostor ob prodajalcih zelenjave in pisanih tkanin, se bojijo, da so njihovi dnevi morda šteti. Oblasti namreč načrtujejo urbanistično prenovo enega izmed turistično najbolj obleganih mest v Maroku.

Ob vznožju mošeje Al Koutoubia, zgradbe iz 12. stoletja, ki ji pravijo tudi Mošeja prodajalcev knjig, se gnetejo knjigarnice, ki so se nekoč specializirale za rokopise in religiozna besedila. Knjigarniški posel je eden tistih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.

Na trgu Bab Doukkala na obrobju starega centra vztraja samo še 26 knjigarnarjev. Na zalogi imajo vse od arabskih prevodov Karla Marxa do modernih moroških kuharic in stoletja starih tekstov islamskega prava, nekateri stanejo tudi tisoče dolarjev.

Zadnji peščici vztrajnežev zdaj grozi deložacija; mestne oblasti načrtujejo že šesto selitev knjigarnarjev v zadnjih štiridesetih letih. Potrebna bo zaradi obširnejšega načrta urbanistične prenove Marakeša, nekdanje prestolnice in še danes doma izjemnih mošej, palač in vrtov.

Želijo si na turistično privlačni trg pod Unescovo zaščito

Trgovci vztrajajo, da njihov posel spada na trg Jamaa El Fna v historičnem centru mesta. Tam so nekoč že bili, dokler jih pred desetletji niso izrinile stojnice z ulično hrano. "Oblasti bi rade negovale podobo Marakeša, ki bi privabljala turiste, kot krotilci kač in trebušne plesalke," se jezi Bassam Aqdad, ki je svojo knjigarno podedoval od očeta. "Jamaa El Fna je znan po vsem svetu kot kraj s seznama Unescove kulturne dediščine ... In mi smo del tega trga v enaki meri kot vse, kar je še vedno tam."

Izkoreninjeni prodajalci knjig so se bili pred desetletjem prisiljeni ustaliti na trenutni lokaciji na robu starega mesta, na trgu Bab Doukkala. Vrsta njihovih prodajaln je podobna barakarskemu naselju: knjige so nagrmadene pod strehe iz zaprašenih plastičnih plaht in zarjavelih kovinskih ogrodij.

Ministrstvo zaenkrat še molči

V mestu se zdaj govori, da bodo souk zravnali s tlemi in na njegovem mestu zasadili javne vrtove. "To je hogra," se jezi 66-letni Fettah Belkharchi; beseda je lokalni izraz za zlorabo položaja ali kako drugo storjeno krivico. (Pogosto je v uporabi v času protivladnih protestov). Uradniki z notranjega ministrstva se na vprašanja agencije Reuters v zvezi z zadevo niso odzvali.

Omar Zouita, eden od neprostovoljno preseljenih prodajalcev, je v poskusu združitve sil ustanovil "Zvezo ozaveščenosti". Kmalu nato sta vzniknili še dve podobni organizaciji; nekateri verjamejo, da prav zato, da mednje vnesli razdor. "Nočejo, da bi tukaj kdo branil prodajalce knjig," je prepričan Aqdad.

Časi za knjigo niso rožnati

Posel seveda peša tudi zaradi globalnih trendov. Zaradi dometa spleta in dostopnosti digitalnih formatov tudi v Maroku vse manj ljudi posega po tiskanih knjigah. Dodatna oteževalna okoliščina je tudi nizka stopnja pismenosti, s katero ima Maroko težave že desetletja. Šele v zadnjem času se je statistika počasi začela popravljati: odstotek pismenih je po podatkih Unesca prilezel na 67,1.

"Na koncu nam ostanejo samo naše knjige," ugotavlja 36-letni Mohammed Khayi. "Ko so časi še posebej hudi, se lahko zatopimo v knjigo in pozabimo na vse ostalo."

A. J.