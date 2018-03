Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Nataša Velikonja, sicer diplomirana sociologinja, je doslej objavila šest knjig poezije, njen prvenec Abonma iz leta 1994 pa velja za prvo deklarirano lezbično pesniško zbirko na Slovenskem. Foto: BoBo Med bralci bodo na nocojšnjem maratonskem branju predsednik DSP Ivo Svetina (na fotografiji) ter avtorice in avtorji Cvetka Bevc, Barbara Korun, Dejan Koban, Iztok Osojnik, Tibor Hrs Pandur in Maja Vidmar. Foto: BoBo Sorodne novice Nataša Velikonja: Preveč vljudna Dodaj v

Maratonsko branje "najbolj izzivalne knjige lanskega leta"

Branje pesmi Nataše Velikonja iz zbirke Preveč vljudna

30. marec 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V prostorih Društva slovenskih pisateljev (DSP) drevi pripravljajo maratonsko branje pesniške zbirke Preveč vljudna v avtorstvu pesnice, sociologinje, esejistke in prevajalke Nataše Velikonja.

15 literarnih kritikov jo je uvstilo med deset lanskih najboljših del leta 2017 v vsakoletni analizi Centra za slovensko književnost, literarni kritik Marko Elsner Grošelj pa je za Radio Ars napisal, da gre za najbolj izzivalno knjigo lanskega leta.

Individualizirana pozicija lezbične intelektualke

Zbirka Preveč vljudna, ki je izšla konec leta 2017 kot ena od zmagovalk literarnega natečaja založbe Hiša poezije v ciklu Sončnice, prinaša avtobiografsko pisanje - "skrajno individualizirano pozicijo lezbične intelektualke, ki naletava ob različne plasti mikrooblasti". To je tudi tema njene tokratne pesniške zbirke, piše v sporočilu za javnost.

Doslej je objavila šest knjig poezije

Nataša Velikonja, sicer diplomirana sociologinja, je doslej objavila šest knjig poezije, njen prvenec Abonma iz leta 1994 pa velja za prvo deklarirano lezbično pesniško zbirko na Slovenskem. Objavila je tudi štiri knjige esejev in znanstvenih razprav ter prevedla več knjižnih del lezbične in gejevske teorije ter radikalne družbene kritike, pa tudi teorije arhitekture in oblikovanja.

Deluje na več področjih družbenega, kulturnega in umetniškega življenja. Bila je urednica Časopisa za kritiko znanosti, urednica revije Lesbo ter dolgoletna kolumnistka Radia Študent. Od leta 1993 sodeluje v homoseksualnem aktivizmu in je ustanoviteljica Lezbične knjižnice v AKC Metelkova. Leta 2016 je bila za svoje delo nagrajena z Župančičevo nagrado.

Med bralci bodo na nocojšnjem maratonskem branju predsednik DSP Ivo Svetina ter avtorice in avtorji Cvetka Bevc, Barbara Korun, Dejan Koban, Iztok Osojnik, Tibor Hrs Pandur in Maja Vidmar.

N. Š.