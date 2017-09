Mentorjev feferon: Najbolj pekoča pesem so postale Fige Aleša Jelenka

Zmagovalna najbolj pekoča pesem Fige avtorja Aleša Jelenka

.



"Poetry is just the evidence of life.

If your life is burning well,

poetry is just the ash."

(Leonard Cohen)

.

Laž je izpljunek resnice

lepljivo gnezdo poslano navzven

za druge

za drsenje

škodljivost ni fiksna

izmeriti sam obseg

pa je nemogoče

individualna mašina

je razlog za iskanje

novih merskih enot

ki ne obstajajo

vsaj ne

tukaj

.

Laž je izpljunek resnice

in izpljunek resnice

ni laž

ne vedno

ne ob isti uri

lahko

je le izpljunek resnice

brez masti

ali pene

lahko

je le laž

.

Laž je izpljunek resnice

ki ga golta morje

prihodnost prihodnost

brez manifesta

je zorenje

nično

brezpredmetno

definicija sodobne mode

je enaka čistilni napravi

a je pumpa primernejša

predvsem iz vidika

bikov in krav

kapitalizma in socializacije

gonilo napredka

je gnoj

.

Laž je izpljunek resnice

ker je megla

zakrila sveže fige

z mokroto

z belino

je krvnik

breme narave

odgovor morda

leži drugje

tam

kjer je

gniloba